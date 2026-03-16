Minnesota United sufrió una complicada derrota en la cuarta fecha de la MLS de Estados Unidos, pues en condición de visitante cayó por 6-0 frente al Vancouver Whitecaps, una de las derrotas más abultadas de los últimos meses.

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De hecho, en este compromiso fue el debut oficial de James Rodríguez en la MLS, pues volvió a las canchas después de más de 100 días, lo que llena de emoción e ilusión a los aficionados de la Selección Colombia.

Sin embargo, entró al campo cuando su equipo ya iba abajo por 5-0, por lo que el partido estaba decidido y no pudo hacer nada realmente por cambiar la situación con sus compañeros.

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#MLS #MinnesotaUnited ♬ sonido original – Pulzo Deportes @pulzodeportes ¡EL DEBUT DE JAMES RODRÍGUEZ EN LA MLS FUE UNA PESADILLA! Entra al minuto 64… perdiendo 5-0. Termina 6-0 vs Vancouver. Después de 117 días sin jugar oficial, el 10 regresa en la peor derrota histórica de Minnesota ¿Se adapta rápido para llegar al Mundial o esto es el principio del fin? Opina sin filtro #JamesRodriguez

Pese a eso y a la dura derrota del equipo, el colombiano recibió elogios por parte de su entrenador pensando en lo que se viene en los próximos compromisos.

Qué dijo el técnico de James Rodríguez

El entrenador se refirió al debut del colombiano y aseguró que tuvo un buen partido, pese a que las condiciones fueron completamente adversas para su juego.

“Se nota la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores, y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”, dijo el entrenador.

Y agregó: “Obviamente, es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”.

Reunited 🤝 Former Bayern Munich teammates Thomas Müller and James Rodríguez meet for the first time in @MLS. pic.twitter.com/z6g6gE3lX5 — Minnesota United FC (@MNUFC) March 16, 2026

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Cuándo vuelve a jugar el Minnesota United

Por lo pronto, el equipo se recuperará físicamente luego de esta dolorosa goleada y apuntará a sumar los tres puntos en el próximo encuentro, que será el domingo, 22 de marzo, a partir de la 1:30 de la tarde (hora colombiana) vs. el Seattle Sounders en condición de local.

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