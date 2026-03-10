El esperado estreno de James Rodríguez en la Major League Soccer parece estar cada vez más cerca. El propio mediocampista colombiano confirmó que, si todo transcurre con normalidad, su debut con Minnesota United FC se daría este fin de semana, luego de varias semanas de expectativa desde su llegada al club estadounidense.

(Vea también: ‘Pibe’ Valderrama habló sin filtro sobre Jhon Jáder Durán y sacude a la Selección Colombia)

El volante cucuteño, uno de los fichajes más llamativos de la temporada en la liga norteamericana, aún no ha sumado minutos oficiales con su nuevo equipo. Sin embargo, durante una transmisión en vivo con el ‘streamer’ Pelicanger, el ’10’ reveló cuándo podría darse finalmente su estreno.

“El próximo finde juego el domingo, así que no voy poder estar”, comentó el colombiano durante la conversación que tenían ambos en medio de una jornada de Kings League Américas, donde son presidentes de uno de los equipos.

Acá, lo que dijo James:

James Rodríguez has revealed that he will make his Minnesota United debut this weekend against Vancouver Whitecaps. “Yes, yes, yes, with the glory of God. Against Muller’s team. I don’t know what it’s called, Vancouver.” #MNUFC #MLS pic.twitter.com/AjjCJ3M9xU — MNUFC NEWS (@mnufcnews) March 10, 2026

Posteriormente, cuando le preguntaron si ya iba a debutar con Minnesota, respondió con optimismo: “Sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de [Thomas] Müller, el Vancouver creo”, aseguró.

Por último, James se mostró contenco con su experiencia en Estados Unidos y aseguró: “Está bueno esto acá”.

Si se cumple ese pronóstico, el debut de Rodríguez sería el domingo 15 de marzo, cuando Minnesota United visite a Vancouver Whitecaps FC por la cuarta jornada de la temporada 2026 de la MLS.

El encuentro está programado para disputarse a partir de las 3:30 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad canadiense de Vancouver.

¿Por qué James Rodríguez aún no ha jugado con Minnesota United?

Desde que fue anunciado como nuevo jugador de Minnesota a comienzos de febrero, James ha estado en proceso de adaptación y puesta a punto física, situación que explica por qué todavía no ha debutado oficialmente con el equipo dirigido por Cameron Knowles.

En las primeras semanas tras su llegada, el mediocampista trabajó para alcanzar el ritmo competitivo que exige el calendario de la MLS. Aunque ya fue incluido en una convocatoria del equipo, el cuerpo técnico optó por no precipitar su estreno.

De hecho, James estuvo disponible en el banco de suplentes en un partido frente a FC Cincinnati hace un par de semanas. No obstante, Knowles decidió no darle ingreso durante ese compromiso, priorizando que el futbolista completara su proceso de adaptación física antes de sumarlo a la competencia oficial.

Primer día pic.twitter.com/VFIEKksheH — Minnesota United FC (@MNUFC) February 24, 2026

Posteriormente, todo parecía indicar que el colombiano tendría sus primeros minutos el pasado fin de semana, cuando Minnesota enfrentó a Nashville SC. Sin embargo, esa posibilidad se frustró en la previa del partido.

El propio entrenador del club explicó que James arrastraba una contusión que lo ponía en duda para ese compromiso, situación que finalmente llevó a que no fuera utilizado en ese encuentro. El equipo técnico prefirió no arriesgar al jugador y darle algunos días más de recuperación para evitar complicaciones físicas en el inicio de la temporada.

Con ese panorama, el duelo frente a Vancouver aparece ahora como el escenario más probable para el estreno del colombiano en el fútbol estadounidense.

