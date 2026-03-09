El astro brasileño Neymar Jr. fue incluido en la prelista de la selección de Brasil para los últimos amistosos preparatorios antes de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
(Vea también: Final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en pelea que da vuelta al mundo: 23 expulsados)
Según el Diario AS, el delantero del Santos forma parte de la convocatoria preliminar elaborada por el técnico Carlo Ancelotti, quien planea observar personalmente su rendimiento en el próximo partido del Santos contra el Mirassol, programado para este martes 10 de marzo.
🚨🇧🇷 Neymar has been included as part of Brazil pre-list for squad to play the last two friendly games ahead of the World Cup.Lee También
Apareció ‘Chicho’ Arango, luego de su golpe con Nacional, y mostró alentador panorama [Video] 'Chicho' Arango sufrió aterrador golpe en la cabeza en partido de Nacional y se desplomó Se armó lío con las obras del nuevo estadio El Campín: ¿no tiene licencia de construcción? Bayern confirmó lesión de figura previo a juego de Champions; Luis Díaz y compañía se lamentan
Final verdict will be in the next days, as @lucas_musetti reports.
Carlo Ancelotti will be in attendance for Santos next game to follow Neymar. 👀 pic.twitter.com/fKaECqZMi0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2026
Esta inclusión representa un paso significativo en el posible regreso de Neymar a la ‘Canarinha’, aunque su participación en la lista definitiva para los amistosos y, eventualmente, para el Mundial, depende estrictamente de su condición física y desempeño.
Ancelotti ha sido enfático en que no convocará al jugador si no está al “100 % físicamente”, una postura que ha reiterado en múltiples ocasiones desde que asumió el cargo en 2025.
Los amistosos en cuestión son contra Francia el 26 de marzo y Croacia el 31 de marzo, ambos a disputarse en territorio estadounidense. Estos encuentros sirven como la última ventana internacional antes del anuncio de la convocatoria final para el Mundial, prevista para mayo de 2026, con el torneo iniciando en junio.
¿Por qué Neymar es duda para el Mundial 2026?
Neymar, de 34 años, no ha vestido la camiseta de la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla durante un partido de Eliminatorias contra Uruguay.
Desde entonces, ha enfrentado una serie de contratiempos médicos, incluyendo problemas posteriores que lo mantuvieron alejado de las canchas por largos periodos. Su regreso al fútbol se materializó en 2025 con su vuelta al Santos, club donde inició su carrera, tras un paso controvertido por el Al-Hilal de Arabia Saudita.
En lo que va de la temporada 2026, Neymar ha disputado varios partidos con Santos, mostrando destellos de su talento habitual, con goles y asistencias que han reavivado el debate sobre su rol en la selección.
El seleccionador italiano, Carlo Ancelotti, quien dejó el Real Madrid para asumir el mando de Brasil en 2025, ha mantenido una línea clara respecto a Neymar. En una declaración reciente durante un evento con patrocinadores de la CBF en Río de Janeiro, Ancelotti afirmó: “La lista final no está cerrada, estamos cerca. Algunas posiciones no están decididas al 100 %”.
INDIRETA PRA ALGUÉM AÍ? 🤔💭💭 O treinador da Seleção Brasileira respondeu se levaria algum jogador para a Copa do Mundo sem estar 100%…#BandSports #SeleçãoBrasileira #Ancelotti #CopadoMundo #Neymar pic.twitter.com/DorsVzHod3
— BandSports (@bandsports) November 3, 2025
Específicamente sobre Neymar, lo describió como “el jugador más talentoso de Brasil”, pero advirtió que solo lo llamará “si está al 100 % físicamente, no al 80 %”. Esta condición se debe a las recurrentes lesiones del delantero, que han limitado su regularidad en los últimos años.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO