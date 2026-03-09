La final del Campeonato Mineiro 2026 quedó marcada por un escándalo monumental en el clásico de Belo Horizonte. El partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó con una pelea generalizada entre jugadores de ambos equipos, que dejó un saldo de 23 expulsados, una cifra pocas veces vista en el fútbol profesional.

El encuentro, que definía el título estadual en el estadio Mineirao, había transcurrido con alta tensión propia de uno de los clásicos más intensos del fútbol brasileño. Sin embargo, todo se desbordó en los minutos finales, cuando un incidente dentro del área desencadenó una batalla campal.

Qué pasó en la pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro

El conflicto comenzó en el tiempo de descuento del partido. En una jugada dentro del área de Atlético Mineiro, el mediocampista de Cruzeiro Christian disputó el balón con el arquero Everson.

Tras el contacto, el portero terminó encima del jugador rival y lo sujetó en el suelo durante algunos segundos. Esa acción provocó la reacción inmediata de futbolistas de Cruzeiro, que llegaron para reclamarle al arquero. En cuestión de instantes, varios jugadores de ambos equipos se empujaron y comenzaron los forcejeos.

Acá, el video de lo ocurrido:

La situación escaló rápidamente. En el tumulto participaron futbolistas titulares, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos. En las imágenes que circularon en redes sociales se observan empujones, golpes y patadas entre varios protagonistas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación del delantero brasileño Hulk, figura de Atlético Mineiro, quien también se vio involucrado en los enfrentamientos mientras intentaba encarar a algunos rivales en medio del caos.

Acá, uno de los golpes que propinó Hulk:

💣🔥 “ES UN COBARDE” LA PIÑA DE ATRÁS QUE PEGA HULK QUE INDIGNÓ A LOS HINCHAS EN EL FÚTBOL BRASILEÑOpic.twitter.com/MxGVmyOUXu — PaseClave (@paseclave__) March 9, 2026

El altercado obligó a la intervención del personal de seguridad y de la policía, que tuvo que ingresar al campo para ayudar a separar a los jugadores.

El partido terminó con récord de expulsiones

Una vez que la situación fue controlada, el árbitro revisó lo ocurrido y tomó decisiones disciplinarias contundentes.

El informe arbitral terminó registrando 23 tarjetas rojas, distribuidas entre los dos equipos:

12 expulsados de Cruzeiro

11 expulsados de Atlético Mineiro

𝟐𝟑 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐑𝐄𝐃 𝐂𝐀𝐑𝐃𝐒 😳🤯 Absolute chaos in the final seconds of the Campeonato Mineiro final between Cruzeiro and Atlético MG as a huge brawl leads to 23 straight red cards 🟥 After things finally cooled down, Cruzeiro lifted the trophy 🏆 pic.twitter.com/uFHrlNzn1E — 433 (@433) March 9, 2026

La cifra convirtió el partido en uno de los encuentros con mayor número de expulsiones en el fútbol profesional, reflejando el nivel de descontrol que se vivió al final del compromiso.

Las autoridades del torneo estadual y las entidades disciplinarias del fútbol brasileño deberán ahora revisar el informe del árbitro para determinar posibles sanciones adicionales contra jugadores o clubes.

Cruzeiro ganó el clásico y se quedó con el título

Más allá del escándalo, en lo estrictamente deportivo el partido terminó con triunfo para Cruzeiro. El único gol del encuentro lo marcó el delantero Kaio Jorge, que permitió a su equipo imponerse por 1-0 sobre Atlético Mineiro y quedarse con el título del Campeonato Mineiro.

Bom dia, Nação Azul! 💙 Quando o Cruzeiro é campeão, o mundo fica doido demais! 🏆 📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/hrIic9i1gZ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 9, 2026

La victoria fue especialmente significativa para Cruzeiro, ya que logró imponerse a su clásico rival. Sin embargo, la celebración del título quedó opacada por la pelea masiva que se produjo en los minutos finales del partido, un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que generó críticas por la violencia dentro del campo de juego.

El clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro es uno de los más intensos del fútbol sudamericano, pero lo ocurrido en esta final dejó una imagen negativa que seguramente tendrá repercusiones disciplinarias en los próximos días.

