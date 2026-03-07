En el partido de Águilas Doradas vs. Atlético Nacional por Liga Betplay se vivió un susto inmenso producto de un fuerte golpe que sufrió Cristian Arango, ‘Chicho’, y que lo dejó desmayado durante unos segundos. El jugador tuvo que salir en camilla y llevado s un hospital en el juego llevado a cabo este 7 de marzo.

La escabrosa acción se dio cuando se cumplía el minuto 6 del primer tiempo, cuando Arango fue a disputar un balón dividido en el aire a unos metros de la mitad de la cancha. El atacante del ‘Verdolaga’ fue a tratar de cabecear la pelota, pero su cráneo chocó con el del defensor de Águilas, Diego Armando Hernández.

Ambos jugadores quedaron tendidos en el césped, pero el ‘Chicho’ llevó la peor parte, ya que prendió alarmas al desplomarse y chocar su cabeza contra el suelo. Además, perdió el conocimiento, por lo que tuvieron que auxiliarlo miembros de la Cruz Roja, quienes lo sacaron en camilla.

Al momento de ser retirado del campo de juego del Cincuentenario (Medellín), Arango ya había recuperado la consciencia y sufrió un corte en su nariz debido al fuerte golpe; tuvo que limpiarse el sangrado.

Finalmente, ‘Chicho’ no pudo seguir en el partido que Nacional ganó 1-2 en condición de visitante. No obstante, pudo dirigirse de pie a la ambulancia que lo trasladó al hospital. Se le vio con un cabrestillo en su brazo izquierdo, por lo que las afectaciones no fueron únicamente en su cabeza.

🚨 Así salió Chicho Arango del estadio. El jugador fue trasladado en ambulancia.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/xrmyMDhrbE — Win Sports (@WinSportsTV) March 7, 2026

