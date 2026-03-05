El clásico entre Millonarios y Atlético Nacional por la Copa Sudamericana sigue dando de qué hablar, incluso después de que el árbitro pitara el final y confirmara la eliminación del conjunto antioqueño.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Es un equipo de barrio”: ‘Tino’ Asprilla, duro contra Nacional por derrota ante Millonarios)

Más allá del resultado deportivo y el contundente 3-1 que selló la clasificación ‘embajadora’, la gran controversia de la noche se centró en una celebración que por poco termina en una batalla campal dentro del terreno de juego.

Durante la transmisión de televisión, los espectadores notaron que, luego del tercer gol del equipo bogotano, el ambiente se caldeó de forma repentina. Sin embargo, las cámaras no lograron enfocar con precisión qué fue lo que detonó la ira de los referentes de Nacional.

Lee También

Ahora, un video grabado desde el terreno de juego salió a la luz, revelando el gesto de Rodrigo Contreras que enfureció a sus colegas.

En las imágenes se observa a Contreras, la gran figura del encuentro, corriendo hacia un sector de la grada tras anotar su tanto. En un movimiento rápido, el delantero argentino se tomó el escudo de Millonarios y lo mostró hacia la tribuna.

Acá, el video:

❌ 😳 A los jugadores de Atlético Nacional no les gustó que Rodrigo Contreras celebrara su gol… David Ospina y William Tesillo fueron a pelearle.. ‼️ [🎥WebMasDeportes en Ig] pic.twitter.com/rb6Y06C0kp — Toque Sports (@ToqueSports) March 5, 2026

La reacción de los jugadores de Atlético Nacional fue inmediata. David Ospina, capitán y referente del cuadro ‘verdolaga’, salió disparado de su arco para encarar al atacante.

A la recriminación se sumó el defensor William Tesillo, quien visiblemente molesto, llegó a empujar a Contreras, reclamándole por lo que consideraron una falta de respeto innecesaria en un momento de vulnerabilidad para el equipo visitante.

El cruce de palabras y empujones obligó a los cuerpos técnicos y a otros jugadores a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

¿Qué dijo Rodrigo Contreras sobre su festejo?

A pesar de la evidencia visual que para muchos sugiere una provocación directa, el protagonista de la noche no se quedó callado. Después del partido, en la zona mixta y con las pulsaciones más bajas, Rodrigo Contreras aclaró los hechos y le bajó el tono a la controversia.

El argentino fue enfático al asegurar que su intención nunca fue burlarse de los jugadores de Nacional ni de su afición. Según explicó, todo se trata de una confusión basada en una dedicatoria personal que repite en cada anotación.

“Quiero que sepan que yo no soy un jugador que cargue al rival o la gente. Es un festejo con mi hijo. Si ustedes ven otros festejos míos, siempre es así. Miré a la cámara para la foto y que me quede de recuerdo para mostrárselo a él”, aseguró el delantero ante los micrófonos.

“Quiero que sepa que yo no soy un jugador que por ahí carga el rival o la gente. Es un festejo hoy con mi hijo. Si ustedes ven otro festejo de goles míos, siempre es así. Miré para ahí, para la cámara, para la foto, para que me quede el recuerdo.” Rodrigo Contreras. pic.twitter.com/Y1ZoEYHLdS — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) March 5, 2026

El atacante de Millonarios, consciente de la jerarquía de los jugadores a los que enfrentó, quiso dejar claro que su ética profesional está por encima de cualquier celebración eufórica. Reiteró que su comportamiento habitual en la cancha es de respeto absoluto hacia sus compañeros de profesión.

“Yo no soy un jugador que provoca al rival ni a los colegas. Yo tengo mucho respeto porque tampoco me gusta que me lo hagan a mí. Si se sintieron ofendidos, o pensaron que fue para la gente, no fue así. Fue para mi hijo porque siempre los goles se los dedico así”, concluyó la figura del partido.

* Pulzo.com se escribe con Z