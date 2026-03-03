Este miércoles, 4 de marzo, sobre las 7:30 de la noche, todos los ojos de los seguidores del fútbol estarán puestos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín debido al compromiso entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Este es un compromiso muy llamativo porque casi que el que quede fuera sería un fracaso y una victoria significaría un gran impulso para el resto de la temporada.

Además, el tema de la historia, la rivalidad, las hinchadas y demás hacen que este compromiso sea mucho más interesante y llamativo, por lo que se espera un gran espectáculo en el estadio de Medellín.

¿Quién gana el partido, según la inteligencia artificial?

Ahora, es tan cerrado que todo indica que hacer un pronóstico no es una tarea sencilla, pero la inteligencia artificial, por contexto, momentos del equipo y más, sí se la jugó.

“Mi pronóstico: partido muy parejo, con leve favoritismo para Nacional por jugar en casa, posiblemente definido por un detalle o una jugada puntual”, dijo la inteligencia artificial.

Y sobre el resultado, agregó que se la jugaría por un 2-1 a favor del conjunto ‘Verdolaga’ por las siguientes razones:

Nacional, herido por la derrota ante Tolima, suele reaccionar fuerte en casa y más en torneo internacional.

Millonarios viene en gran momento ofensivo, así que es difícil imaginarlo sin marcar.

Partido intenso, con un gol temprano que abra el juego y un segundo tiempo más táctico.

La localía en Medellín puede inclinar la balanza en un detalle: balón parado o error defensivo.

De esta manera, según la inteligencia artificial, el ganador sería Atlético Nacional, pero igual no descarta que Millonarios puede sacar sus armas y tener una diferencia positiva en condición de visitante.

Lo cierto es que este es uno de los compromisos más interesantes del año justamente por lo que significa para ambas instituciones en un torneo internacional.

