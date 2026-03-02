El italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, regresa a la Canarinha como asistente de su padre en el camino hacia el Mundial de 2026, confirmó este lunes a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Davide Ancelotti, de 36 años, estará de vuelta en los partidos amistosos que los pentacampeones mundiales jugarán contra Francia y Croacia, el 26 y el 31 de marzo, respectivamente, en Estados Unidos.

Había dejado el cargo de asistente de Brasil en julio, para asumir como director técnico del Botafogo.

Fue su primera experiencia como entrenador principal, que concluyó a mediados de diciembre. Bajo su dirección, el equipo de Rio de Janeiro terminó en el sexto puesto de la liga brasileña y consiguió una plaza en la fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El argentino Martín Anselmi tomó su lugar al mando del Fogão.

Antes de acompañarle en la selección de Brasil, Davide Ancelotti fue asistente de su padre en el Real Madrid (2021-2025), después del Everton, el Nápoles y el Bayern Munich.

En el Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, el ‘Scratch’ está encuadrado en el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

Cómo le ha ido a Brasil en los últimos mundiales

Cabe recordar que Brasil sigue siendo la selección con más títulos mundiales en la historia con cinco trofeos, pero desde 2002 no logra conseguir el título, pues de ahí para acá se le ha hecho complicado.

Es más, en 2006 quedó eliminado en cuartos de final frente a Francia. En 2010 hizo lo propio al caer frente a Países Bajos. Luego, en 2014, en el que fue anfitrión, el conjunto sudamericano llegó con un buen nivel hasta la semifinal (luego de eliminar a Colombia), pero se dio ese histórico resultado por 7-1 contra Alemania.

Finalmente, en 2018 y 2022, el más veces campeón del certamen volvió a quedar eliminado en cuartos de final, pues cayó derrotado frente a Bélgica y Croacia, respectivamente.

