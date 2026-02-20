El futuro del futbolista brasileño Neymar Jr., máximo goleador de la selección de su país, está en el aire, puesto que habló con un medio de comunicación de su país y abrió la posibilidad de que no le quede mucho tiempo en las canchas.

Luego de su regreso al terreno de juego con Santos, destacando que tuvo una recuperación de 70 días, el futbolista fue claro acerca de sus planes a futuro, recordando que pretende llegar al Mundial 2026, pero luego podría no seguir jugando a nivel profesional.

Sin embargo, eso está en segundo plano, ya que su idea a corto plazo es precisamente retomar su mejor nivel para ser tenido en cuenta por Carlo Ancelotti para volver a tomar la 10 brasileña de cara a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Este año, que es muy importante no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí. Estoy contento y tranquilo de haber regresado un poco mejor que antes”, agregó.

Finalmente, aseguró que aunque estaba planeado para volver antes, prefirió tomar un poco más de tiempo con el objetivo de mejorar más en su condición física y estar en las mejores condiciones posibles. “Quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me retrasé en algunos partidos. Sé que mucha gente dice tonterías y no sabe cómo es el día a día, pero tengo que aguantarlo”, concluyó.

Cabe recordar que Neymar es uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección brasileña, recordando que es el máximo goleador de la ‘Verdeamarela’ con 79 tantos, superando a Pele (77) y Ronaldo Nazario (62).

Su última participación en la selección de Brasil fue el pasado 17 de octubre de 2023, cuando se enfrentó a Uruguay en Montevideo.

En esa oportunidad, Neymar sufrió una ruptura de ligamento cruzado y tuvo que someterse a una cirugía de rodilla. Desde entonces, ha venido en un proceso de rehabilitación tanto con Al Hilal como Santos, recayendo en algunas dolencias que lo sacan de las canchas por algunas semanas.

