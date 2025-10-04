El fútbol internacional se viste de luto tras la trágica pérdida del exfutbolista brasileño Eduardo Antônio dos Santos, mejor conocido como ‘Edu Manga’ o ‘Edú’, quien falleció a los 58 años el 3 de octubre de 2025.

Edu Manga, quien permanecía internado en un hospital en Barueri (São Paulo) por complicaciones renales, se destacó como mediocampista ofensivo, brillando en clubes de gran tradición como Palmeiras (Brasil), América (México), Emelec (Ecuador), Real Valladolid (España), Shimizu S-Pulse (Japón) y Universidad Católica (Chile).

En cada equipo dejó destellos de su impecable técnica y una calidad humana que hoy es ampliamente recordada. Su carrera profesional despegó en Palmeiras, donde jugó entre 1985 y 1989, anotando 44 goles en 188 partidos.

Durante este período también fue convocado en diez ocasiones a la Selección de Brasil (1987-1989), un orgullo que siempre destacó. En México (1989-1992) con el América, y en Ecuador (1994-1995) con Emelec, dejó una huella imborrable.

Sus compañeros en el club mexicano resaltaron su habilidad y carácter, mientras que en el país andino su paso es recordado con respeto por los hinchas eléctricos.

En el fútbol europeo, su participación en el Real Valladolid (1996-1998) consolidó el cariño de los aficionados españoles, quienes lo adoptaron como uno de los suyos.

Jugada por la que será recargado ‘Edu Manga’

Más allá de estadísticas y goles, ‘Edu Manga’ será recordado por su icónica “rabona”, una jugada que se convirtió en su sello personal y que marcó el recuerdo de los fanáticos como muestra de su arte y genio en la cancha.

Esto ocurrió en México vistiendo la camiseta del América, donde Edu dejó una jugada para la memoria en las semifinales de 1990, gracias a su magistral pase que terminó en gol de Toninho durante el clásico.

Siempre serás recordado con mucho cariño Edú Manga🙏🏻💛pic.twitter.com/s3xfqxwjXn — Roberto Haz (@tudimebeto) October 3, 2025

La noticia de su muerte provocó una oleada de reacciones en el mundo futbolero. Clubes como Palmeiras y Emelec también emitieron mensajes de condolencia, resaltando el legado deportivo y humano que dejó ‘Edu Manga’.

