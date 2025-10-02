La historia del lateral colombiano Daniel Muñoz cada vez llama más la atención, pues de ser barrista de Atlético Nacional y no celebrar el título de Copa Libertadores por presentar una prueba, ahora juega en los mejores estadios del mundo en las competencias más exigentes de todas.

De hecho, este jueves, dos de octubre, el colombiano y su equipo, el Crystal Palace, debutaron en la Conference League, un torneo al que llegaron porque la Uefa no les permitió jugar la Europa League, pero que igual es de mucha trascendencia.

Cabe recordar que el Crystal Palace nunca había jugado un torneo de esta magnitud y por eso había tanta ilusión, la cual creció gracias al lateral de la Selección Colombia.

Cuando transcurrían 31 minutos de juego, Muñoz, tal como en la Copa América, apareció detrás de todos los defensores para cabecear solo por encima del arquero y marcar así el primer gol del partido, pero también el primer gol en la historia de este club en un torneo mayor europeo.

Esta fue la anotación del antioqueño:

🇨🇴 GOOOL de Daniel Muñoz. El colombiano marcó el 1-0 de #CrystalPalace en su visita a #DinamoKiev, al 31’ pic.twitter.com/4I9B7EvzMw — Pipe Sierra (@PSierraR) October 2, 2025

Debido a la importancia de la anotación frente al Dinamo de Kiev, Muñoz lo celebró con mucha efusividad, entendiendo que con esa anotación entra a las páginas doradas de los libros históricos del club, junto al título de FA Cup y de Community Shield.

Por qué Crystal Palace no jugó la Europa League

En un giro que ha encendido debates sobre la propiedad múltiple en el fútbol, Crystal Palace, flamante campeón de la FA Cup al vencer 1-0 a Manchester City en mayo, se ve relegado a la UEFA Conference League para la temporada 2025/26.

El club londinense, que soñaba con debutar en la prestigiosa Europa League, enfrenta ahora una competición de tercer nivel, tras una sanción de UEFA que priorizó la integridad de sus torneos.

Todo se remonta al estadounidense John Textor, quien hasta junio poseía un 43 % de Palace y es accionista mayoritario del Olympique Lyonnais, también clasificado para la Europa League vía Ligue 1. Las normas UEFA prohíben que un mismo individuo controle dos clubes en la misma competición, para evitar conflictos de interés. Palace no cumplió el plazo del 1 de marzo para reestructurar su propiedad, lo que llevó al Órgano de Control Financiero de Clubes (CFCB) a declarar la infracción.

Como castigo, Palace fue descendido: Lyon, que finalizó más arriba en su liga, retuvo su plaza en la Europa League. El equipo inglés apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero el 11 de agosto se rechazó el recurso.

“Estamos extremadamente decepcionados”, declaró el presidente Steve Parish, quien argumentó que Textor no ejercía influencia decisiva en Palace.

En consecuencia, Nottingham Forest, séptimo en la Premier, ascendió a la Europa League, mientras Palace, tras superar 1-0 en penales a Fredrikstad en playoffs, integra la fase de liga de la Conference League.

Con rivales como Legia Varsovia o HJK Helsinki, los Águilas debutan en Europa continental por primera vez desde 1998, pero con un amargo sabor. La sanción resalta tensiones crecientes por la globalización de la propiedad en el fútbol, donde multimillonarios como Textor acumulan clubes. Para Palace, es una lección cara: el trofeo de la FA Cup brilla, pero las reglas europeas pesan más.

