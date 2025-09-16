Así como un joven jugador colombiano se catapultó en Champions League como una figura clave a pesar de que no tiene mayor renombre, otro talento emergente asombró por una razón diferente.

Una de las más recientes contrataciones del Arsenal de Inglaterra se refirió a uno de los programas más populares en la televisión colombiano, lo cual quedó registrado en las redes del club.

Video de jugador del Arsenal hablando del ‘Desafío’ de Caracol

Cristhian Mosquera, jugador del Arsenal que estará en Champions, respondió a varias preguntas a su llegada al tradicional equipo inglés en medio de una actividad propia de las redes sociales del club.

Lo llamativo se presentó cuando este defensor central nacido en España y de padres colombianos fue consultado por su programa de televisión favorito, pues allí salió a flote un formato popular en Colombia.

Si bien a las preguntas sobre sus ídolos en el fútbol y el deporte exaltó a Sergio Ramos y al tenista Rafael Nadal, ambos españoles, Mosquera reconoció su predilección como fanático del ‘Desafío’, de Caracol Televisión.

El tema no pasa desapercibido pues si bien ha sido internacional en las selecciones juveniles de España (sub‑15, sub‑16, sub‑18, sub‑19, sub‑21) hasta ahora no ha jugado para la selección absoluta de Colombia y es elegible para hacerlo si decide cambiar su pertenencia en ese nivel.

¿Quién es Cristhian Mosquera, jugador de Arsenal de Inglaterra?

Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen (Alicante, España; nacido el 27 de junio de 2004) es un futbolista español-colombiano que juega como defensa central para el Arsenal FC de la Premier League inglesa.

Mosquera tiene altura importante (alrededor de 1,91 m) y se destaca por su físico, lectura del juego, buen posicionamiento en la zaga, juego aéreo y versatilidad defensiva.

Comenzó su formación futbolística en clubes modestos de Alicante, como SCD Carolinas y San Blas Cañavate en fútbol sala, luego pasó por Hércules CF y finalmente se integró al sistema juvenil de Valencia CF en 2016 con 12 años.

Hizo su debut con el Valencia Mestalla (el filial) en 2021, y poco después jugó su primer partido oficial con el primer equipo en la Copa del Rey en enero de 2022. Pocos días después ya debutó en LaLiga con Valencia.

Durante la temporada 2024‑2025 se consolidó como titular indiscutible en la defensa de Valencia: jugó 37 de los 38 partidos del campeonato de España, por lo que se catapultó.

El 24 de julio de 2025, el Arsenal anunció su contratación procedente del Valencia. Firmó un contrato a largo plazo (cinco años con opción a uno más) por una cifra estimada en 13 millones de euros (o aproximadamente 14,9 millones de euros) con variables adicionales.

Hizo su debut oficial con el Arsenal en la Premier League en un partido ante el Leeds; ingresó en el segundo tiempo.

¿Cómo ver el ‘Desafío’ en el exterior?

Ver el ‘Desafío’ desde el exterior puede ser algo complicado debido a restricciones geográficas de contenido, pero hay algunas opciones legales que generalmente funcionan:

Plataforma oficial de Caracol Televisión o Caracol Play : estos servicios normalmente transmiten el ‘reality’ en vivo y en diferido dentro de Colombia. Sin embargo, fuera del país pueden mostrar un mensaje de “contenido no disponible” si la licencia no cubre otras regiones.

o : estos servicios normalmente transmiten el ‘reality’ en vivo y en diferido dentro de Colombia. Sin embargo, fuera del país pueden mostrar un mensaje de “contenido no disponible” si la licencia no cubre otras regiones. Usar una VPN (Red Privada Virtual): algunas personas utilizan VPNs para simular que están navegando desde Colombia, de tal manera que puedan acceder a Caracol Play como si estuvieran dentro del territorio nacional. Ojo: esto puede violar términos de servicio, así que es importante revisar la legalidad en tu país o el acuerdo de uso de la plataforma.

(Red Privada Virtual): algunas personas utilizan VPNs para simular que están navegando desde Colombia, de tal manera que puedan acceder a Caracol Play como si estuvieran dentro del territorio nacional. Ojo: esto puede violar términos de servicio, así que es importante revisar la legalidad en tu país o el acuerdo de uso de la plataforma. Plataformas internacionales con derechos para Caracol TV o que colaboren con distribución del programa: aunque no siempre están disponibles, podrían ofrecer el contenido por suscripción o bajo demanda.

En muchas ocasiones también hay canales de YouTube que muestran el ‘Desafío’ en vivo, por lo que se convierte en una alternativa viable para los fanáticos por fuera de Colombia.

