Cristhian Mosquera, el prometedor defensor central nacido en Alicante, España, pero elegible para representar a la Selección Colombia por la nacionalidad de sus padres, es centro de la noticia en Europa.

El joven de 19 años, formado en las divisiones menores del Valencia, se ha consolidado en el primer equipo, destacando a lo largo de la actual temporada de La Liga ya que ha disputado 14 de los 16 juegos posibles.

Y es que, pese al difícil momento deportivo del Valencia (puesto 11 con 19 puntos), la Premier League ha puesto sus ojos en Mosquera, pues versiones provenientes de la prensa local aseguran que el Crystal Palace, actual equipo del volante colombiano Jefferson Lerma, estaría interesado en fichar al talentoso defensor.

Con un valor en el mercado estimado en 2 millones de euros, según el portal Transfermarkt, Mosquera se presenta como una opción atractiva para el Palace en busca de reforzar su defensa.

🔄❗️𝙉𝙀𝙒: Crystal Palace are putting Valencia’s top young centre half Cristhian Mosquera on their list of replacements for England’s Marc Guehi.

Mosquera, 19, is already a regular in La Liga and catching the eye despite his club’s indifferent season.

[Alan Nixon] #CPFC pic.twitter.com/CdcCcU5Lo7

— CPFC Transfers HQ (@CPFCtransfersHQ) December 10, 2023