Sin duda alguna, noviembre será recordado por Luis Díaz como quizá el mes más intenso de su vida. Por un lado, la preocupación y la tristeza que vivió por el secuestro de su padre a manos del Eln, pero por otro la alegría y la emoción gracias a sus goles y buen momento con Liverpool y la Selección Colombia.

Precisamente una de esas anotaciones le dio la vuelta al mundo. Se trata de la que convirtió el 5 de noviembre por Premier League, día en el que comenzó como suplente de los ‘Reds’ debido a que no estaba bien mentalmente.

Pese a los difíciles momentos que pasaba, el guajiro ingresó a la cancha al minuto 83, cuando Liverpool estaba perdiendo, y en la última jugada del partido convirtió el empate 1-1. Inmediatamente, Díaz levantó su camisa para que las cámaras captaran la dedicatoria a su padre: “Libertad para papá”.

Ese gol fue nominado al mejor de Noviembre en Liverpool, por lo que compite para quedarse con un nuevo galardón en su paso por Inglaterra.

Acá, los goles que pelean contra el de ‘Lucho’ (el de él está al segundo 39):

