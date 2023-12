Los duelos entre el Liverpool, en su visita al Sheffield United este miércoles a las 2:30 p. m. con transmisión de Star Plus, el Manchester City de Pep Guardiola y Aston Villa de Unai Emery (3:15 p. m. Star Plus) son dos de los partidos estelares de esta 15ª jornada de la Premier League, que empieza este martes con la visita del Arsenal al campo del Luton Town (3:15 p.m., transmite Espn y Star+.)

Día, quien viene de tener rendimientos destacados en la pasada fecha de Premier y Europa League, aportando en las victorias frente a LASK y Fulham, respectivamente, sería de la partida frente al colista del certamen con 5 puntos, Los ‘Reds’ son segundos con 31 puntos.

There's just no stopping the Premier League action 😅 pic.twitter.com/uKsoswCY4L

— Premier League (@premierleague) December 5, 2023