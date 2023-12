Millonarios pasó en un abrir y cerrar de ojos de soñar con 2 títulos a no conseguir ninguno, pues el 26 de noviembre perdió ante Atlético Nacional la Copa Colombia y el 3 de diciembre cayó 1-0 ante el colero América de Cali y quedó sin opciones de ir a la final de la Liga Betplay.

Fue así como Carlos Antonio Vélez aprovechó para sacar pecho sobre lo que, según él, había vaticinado, ya que en Antena 2 dijo que el cuadro azul no debió desgastar su nómina en 2 frentes y que en la final de la Copa no debió poner a sus futbolistas principales.

“Todo lo que le ha pasado a Millonarios en este último tramo se debe a que no manejó bien el tema de cargas físicas”, indicó el su franja de opinión del programa ‘Plante fútbol’.

Carlos Antonio Vélez le cae a Millonarios por eliminación en Liga y Copa

El comentarista repudió que el equipo azul le quisiera apuntar a ganar ambos campeonatos.

“Fue populismo eso de: ‘Vamos por todos los títulos”. Pero te quedaste sin ninguno”, enrostró.

Y cargó tintas contra el entrenador Alberto Gamero: “Con todo lo que lo admiro que y lo pongo como ejemplo, pero ahí se chispoteó, eso lo manejó mal”.

En ese sentido, ratificó su postura inicial: “Millonarios no debió jugar con titulares la final de la Copa Colombia. Debió mezclar el equipo y no fundir a jugadores. Estaba corriendo riesgos por lesiones y ahí está, pero no lo van a reconocer”.

Finalmente, se mofó del presente azul: “Fue por los 2 títulos y está sin ninguno, manos vacías. Fue por lana y salió trasquilado”.

En audio, las palabras de Carlos A. Vélez (minuto 13:23):

