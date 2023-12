Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes del Liverpool actualmente, pues ha ganado madurez, ahora toma mejores decisiones y ha ganado en fortaleza física, por lo que cada vez es más potente, ágil y determinante en la zona ofensiva de su equipo.

En el último compromiso, que fue ante el Lask por la quinta jornada de la Europa League, el atacante de 26 años fue titular en el equipo de Jurgen Klopp y respondió de gran manera, pues apenas en el minuto 12 se metió entre los centrales, cabeceó un centro que venía del sector derecho y puso en ventaja al equipo inglés para que posteriormente consiguiera su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¡LUCHO DÍAZ! El colombiano protagonizó un espectacular cabezazo para el primero de Liverpool vs. LASK en la #UELxESPN. pic.twitter.com/GBW6HZN9TM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2023

Por estos rendimientos, Luis Díaz ha despertado el interés de varios clubes, especialmente del Barcelona y el Real Madrid, pero como tiene contrato hasta 2027 en Inglaterra, el jugador despejó dudas sobre una próxima salida y aseguró que está muy feliz actualmente junto a sus compañeros.

“Estoy muy feliz y contento acá. Estoy agradecido con Dios porque estoy con mi familia, con los que más quiero, haciendo lo que más me gusta que es jugar al fútbol”, dijo en entrevista con ESPN al finalizar el encuentro.

Además, sobre su gol, que nuevamente fue de cabeza, igual que los dos que le marcó a Brasil con la Selección Colombia, Díaz agregó: “Últimamente me está yendo muy bien de cabeza. Ha sido una faceta que he ido mejorando con el tiempo y durante mi carrera. El gol fue muy bonito porque creí que no llegaba y por eso me tiré de cabeza para colocarla donde la puse. Fue un bonito tanto, me gustó bastante”.

Finalmente, el extremo aseguró que la idea del equipo es mostrar su mejor nivel posible para poder cumplir con los objetivos que la campaña pasada no pudieron conseguir y así darle nuevamente alegrías a la afición.

“Estoy mejorando el remate de cabeza” Luis Díaz habló en #ESPNFShowColombia tras su gol en la victoria 4-0 del Liverpool ante el LASK. ▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/PsoQCKb5YM — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) November 30, 2023

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz

El siguiente partido del Liverpool será el próximo domingo 3 de diciembre contra el Fulham en el estadio Anfield Road a partir de las 9:00 de la mañana, un juego importante que el conjunto inglés debe ganar si quiere mantenerse en la parte alta de la tabla compitiendo con el Manchester City.

