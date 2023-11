Los momentos en la familia Díaz, luego del complicado episodio que se vivió a causa del secuestro del ‘Mane’ a manos del Eln, por fin están siendo felices, pues después de que este grupo guerrillero lo dejara el libertad, Luis Manuel estuvo en el estadio Metropolitano de Barranquilla viendo los dos goles de su hijo en la victoria contra Brasil y ahora se encuentra en Inglaterra celebrando fechas importantes.

(Ver también: Compañero de Luis Díaz habló del efecto positivo que tuvo en Liverpool el secuestro del papá)

De hecho, el sábado se le vio en el Etihad Stadium en el partido que Manchester City y Liverpool empataron 1-1 por la Premier League, siendo ‘Lucho’ importante en el gol que marcó el cuadro dirigido por el alemán Jurgen Klopp.

Luego, el domingo en la noche tanto Luis Díaz como el resto de sus hijos subieron fotografías mostrando la celebración del cumpleaños número 57 del ‘Mane’, un evento sencillo que se llevó a cabo en la casa del futbolista con torta, bombas y más, pero que contó con pocos invitados, pues fue algo muy familiar y tranquilo.

NEW: Luis Diaz’s family reunited in Liverpool for father’s emotional birthday celebrations https://t.co/b8tFUfW2g0

— This Is Anfield (@thisisanfield) November 27, 2023