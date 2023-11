Este viernes 18 de noviembre, el joven quindiano presumió en sus redes sociales que el jugador de la Selección Colombia Luis Díaz le regaló una camiseta con su nombre.

Pero según el creador de contenido no era cualquier camisa, pues era nada más y nada menos que la que había utilizado el guajiro en el partido del jueves ante Brasil, en el que él anotó los dos goles y le dio un triunfo histórico a la ‘Tricolor’.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que algunos usuarios en redes sociales comenzaran a dudar que fuera así, ya que la camiseta estaba completamente limpia.

Pero hubo quienes fueron más allá y lograron encontrar un detalle que confirmó las sospechas: el nombre escrito en la parte de atrás de la camiseta.

Qué engaño le pillaron a ‘La Liendra’ con camisa de Luis Díaz

Según se apreció en el video compartido por ‘La Liendra’, la camiseta que le regaló Luis Díaz tenía escrito “L. DÍAZ” justo arriba del número 7, pero resulta que en la que usó el jugador ante Brasil el estampado de su nombre apareció como “LUIS DÍAZ”.

Esto desató una ola de críticas contra el joven y algunos usuarios le comentaron en su publicación que dejara de “engañar”.

“Ya no sabe cómo engañar”, “esa camiseta de los dos goles él no la regalaría ni loco”, “él no jugó con esa camiseta”, “vende humo”, “deje tanto ‘show’”, “era más fácil decir que te firmó una que compraste”, “qué mentira, esa no es”, “ya no te creemos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

