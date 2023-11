‘la Liendra’ es uno de los ‘youtubers’ e ‘influencers’ más populares de Colombia, con millones de seguidores en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió un video que muestra al goleador ‘Lucho’ Díaz con la camiseta de la Selección Colombia, autografiada para regalársela al creador de contendos.

(Vea también: Muestran qué le dijo Alisson a Luis Díaz luego de su doblete en Colombia vs. Brasil)

En la leyenda del ‘post’, Mauricio Gómez más conocido como ‘la Liendra’, escribió: “Mereces todo lo bueno que te está pasando, Luis Díaz. Gracias, parcero. Hicimos historia y yo tengo parte de ella. Gracias, ‘Luchito'”, haciendo referencia a la camiseta que supuestamente fue la misma con la que Díaz anotó dos goles contra los brasileños en la noche del jueves 16 de noviembre en el Metropolitano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liendra (@la_liendraa)

En el video que cuenta con más de tres millones de visualizaciones, algunos de los comentarios de sus seguidores fueron:

“La gente sí es sufrida no importa si es o no la camiseta lo importante es la admiración a nuestro ‘Lucho’ goleador”. “Se la obsequió a Richarlison, rivales en la cancha y amigos en la vida”. “Esa no es… con la que hizo los dos goles se la dio Lucho al arquero de Brasil”. “Dejen la envidia sea o no sea se la dio mucho y firmada y ya no sufran”.

Lee También

¿Quién es ‘la Liendra’?

‘La Liendra’ es un creador de contenido digital, originario de La Tebaida, Quindío, Colombia. Alcanzó la notoriedad en 2015 al compartir un video en el que hacía humor acerca de su difícil situación económica, revelando además que en ese momento solo poseía un par de zapatos.

El video se volvió viral y empezó a incursionar con contenido propio en las demás redes sociales, así consiguió fama. Debido a su dedicación y amor por ganarse la vida compartiendo contenido en la web, ‘la Liendra’ logró adquirir una casa para su madre en 2018.

Comenzó a tener relaciones con otros creadores, como Luisa Fernanda W, La Mafe Méndez y Luisa Castro, quienes le ofrecieron su amistad y respaldo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.