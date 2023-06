Mauricio Gómez (nombre de pila del también ‘streamer’) volvió a ser el tema de conversación en varios medios por una situación con su expadrastro y la supuesta realidad que hay detrás de la carrera de ‘La Liendra’.

Gómez se refirió a la expareja de su mamá en entrevista con el programa ‘Día a día’, de Caracol Televisión, y aseguró que el pasado que tiene familiarmente es oscuro, pues contó que hubo presuntos maltratos por parte del señor hacia su madre.

Estas acusaciones hicieron que el señor, quien no se identificó, saliera a defenderse y escribió en una historia de Instagram su versión sobre el tema:

“Lo único que le pido a Dios es que este pague por todo lo que me hizo, pues hasta me tocó dejar la mujer porque no aguanté más la burla de este. Y todo lo que habla de mí sin ser cierto. Gracias a Dios nunca golpeé a la mamá, ni la humillé, como este lo dijo hasta en el programa”.