Tras la efusiva presencia de Luis Manuel Díaz, papá de ‘Lucho’ Díaz, en el estadio Metropolitano de Barranquilla por el encuentro deportivo entre Colombia y Brasil en el que ganaron 2-1. Ana Milena de la Peña Durán reaccionó ante el suceso que se hizo viral en redes sociales, teniendo presente la reciente liberación de ‘Mane’ por parte del Eln y la emoción que vivió al estar viendo jugar a su hijo.

“Anhelando que seas tu también quien celebres a tu selección Fabi. Mi grito de libertad será tan fuerte, que podrán escucharlo hasta en la luna”, publicó en su cuenta de X la esposa de Fabián Camilo Arias, el gerente de la distribuidora farmacéutica en Bucaramanga y Ocaña.

Anhelando que seas tu también quien celebres a tu selección Fabi. Mi grito de LIBERTAD será tan fuerte, que podrán escucharlo hasta en la luna. #LiberenALosSecuestrados pic.twitter.com/r7zPiGdBvf — ANA MILENA DE LA PEÑA DURAN (@Miledlpd) November 17, 2023

Entre otras de las reacciones que dio la esposa del ingeniero fue “Les confieso que no vi el partido. Mi esposo es apasionado del fútbol, en especial la selección Colombia. Al privarme de ver el partido, me ponía en su lugar. Pero ver esta imagen, me lleno sin duda de regocijo”.

Les confieso que no vi el partido… mi esposo es apasionado del fútbol, en especial la selección Colombia. Al privarme de ver el partido, me ponía en su lugar.. ((quizás escuchándolo por la Radio)) (Así lo imagino) Pero ver esta imagen, me lleno sin duda de regocijo. pic.twitter.com/YyUDQRWcH3 — ANA MILENA DE LA PEÑA DURAN (@Miledlpd) November 17, 2023

Continuamente Ana Milena de la Peña ha reaccionado en su cuenta de X sobre la liberación de ‘Mane’, exigiendo que a su familia el Gobierno Nacional también la tenga en cuenta. Pues no tienen señales de vida del empresario, y desconocen quien lo tiene.

El hombre de 34 años de edad fue secuestrado en Ocaña, aparentemente miembros del Eln según manifestó Danilo Rueda quien hace parte de la mesa de negociación con el gobierno nacional. Además habitantes de zona del Catatumbo les han dicho a la familia que también lo han visto con miembros de esa guerrilla.

La espera se vuelve más pesada. La ausencia de tu presencia más abrumadora. Anhelo el día que esta pesadilla llegue a su fin. Cada día rezo por tu liberación…. NO AL SECUESTRO. LIBERTAD A TODOS LOS SECUESTRADOS. @onucolombia @MinInterior @mindefensa @IvanCepedaCast pic.twitter.com/tCmQGVw7HN — ANA MILENA DE LA PEÑA DURAN (@Miledlpd) November 15, 2023

“Cada día sin mi esposo es una agonía. Mi corazón se desespera en su ausencia. Imploro ayuda, anhelando su regreso. Esta espera se vuelve insoportable. La espera se vuelve más pesada. La ausencia de tu presencia más abrumadora. Anhelo el día que esta pesadilla llegue a su fin. Cada día rezo por tu liberación. No al secuestro. Libertad a todos los secuestrados”, citó en su cuenta de X.

A Fabián Camilo Arias lo secuestraron el 2 de octubre cuando viajó desde Bucaramanga para visitar a su familia en Ocaña, Norte de Santander.

