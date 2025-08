En medio de los cruces entre Álvaro Heredia y la jueza Sandra Heredia, un experto ofreció aclaraciones muy oportunas para entender una condena que ha dado mucho de qué hablar en Colombia.

¿Cómo se calculó la condena de 12 años para Álvaro Uribe?

Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de Colombia, ofreció una extensa explicación acerca de la manera en la que se llegó al cálculo de los 12 años de condena contra Álvaro Uribe Vélez.

“En el Código Penal, que presenté como fiscal y lo defendí, se estableció el sistema de cuartos. Eso quiere decir que en caso de concursos se parte en varios cuartos y cuando hay circunstancias de potestad punitiva se parte del primer cuarto, cuando hay circunstancias de atenuación y de agravación se combinan y que nunca pueden ser igual a otro tanto”, indicó en el arranque de su entrevista con Noticias Caracol.

Lee También

¿Cómo se realizan los cálculos para establecer una condena de 12 años de prisión en primera instancia, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Hablamos con Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General de la Nación. Siga aquí la audiencia 👉🏻 https://t.co/W2H6x9suWF pic.twitter.com/mjL0PSEwmp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 1, 2025

Al ahondar sobre la decisión de Sandra Heredia, reconoció que muchas personas suponían que el tiempo en cuestión sería mucho menor, aunque confirmó que ella tenía esa maniobrabilidad.

“Para decirlo, cada uno de estos delitos tiene un mínimo de 6 años. Entonces parecería que inicialmente se iba a llegar 8 o 8 años y medio, más o menos, que fue lo que pidió la fiscalía. Lo que ocurre es que el juez tiene un cierto margen y probablemente ese margen lo extendió un poco en este caso la señora juez y se fue hasta los 12 años, que sería más o menos como el límite”, advirtió.

Lo cierto es que, en medio de su planteamiento, mostró su asombro por la determinación de la jueza por la cantidad a la que se llegó en medio de los cálculos que permite la legislación colombiana.

“Por supuesto hay unas circunstancias que le redujo como la posición distinguida, la agravación y otras de disminución como la buena conducta y por esta vía se llegó a los 12 años, que es el caso de concurso cuando hay varios delitos. No tenemos el sistema americano en donde se suman matemáticamente cada una de las penas para cada uno de los delitos, sino que se parte de la pena menor y a partir de ahí se va aumentando: en este caso, de los 6 años que era la pena menor para cada uno de los delitos y ahí se fue aumentando hasta llegar a esta que nos ha sorprendido un poco por su rudeza”, afirmó.

¿En qué momento arranca la condena contra Álvaro Uribe Vélez por 12 años?

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez explicó que desde el primer momento del anuncio empieza a correr la condena contra Álvaro Uribe Vélez. “Son dos cosas, así lo tomó la juez: hoy en día, entre comillas, comenzaría a descontar [los días de la condena]”, indicó.

A pesar de eso, planteó un segundo escenario. “Había otra opción que no la tomó la juez y yo pensé que se pudiera tomar: en los casos en los que ha alguien ha asumido y afrontado el juicio en libertad, se le mantiene ese estatus hasta que no quede en firme una sentencia condenatoria. Son muchos los casos en que eso ha ocurrido”, explicó.

Gómez Méndez puso la lupa en la determinación por parte de Sandra Heredia al enfatizar en que puede abrir campo a la polémica por las explicaciones que ofreció la encargada de impartir justicia en este caso.

“La señora juez tomó un camino distinto con un argumento que seguramente va a ser controvertido de que estando en libertad el docto Uribe podría significar un peligro para la convivencia ciudadana, pero este es el criterio de la juez y hay que respetarlo”, aseveró.

A pesar de eso, aclaró que la condena puede cambiar en medio de los pasos que lleve a cabo la defensa en la búsqueda por revertir la situación para el expresidente colombiano.

“Esta es una sentencia apenas de primera instancia, que está sometida a una segunda instancia. La respuesta es que sí puede comenzar a ser efectivo como dijo la juez por su decisión, hubiera podido decidir no hacerlo, pues había las dos opciones, pero la condena como tal no queda en firme hasta tanto no haya una sentencia definitiva, quiero decir la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, el recurso de casación ante la sala pelan de la Corte Suprema de Justicia”, finalizó.

¿Por cuáles delitos fue condenado Álvaro Uribe Vélez?

Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La sentencia, dictada por un juzgado de Bogotá, se dio a conocer el primero de agosto de 2025 y ordena su detención inmediata bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El caso se centró en acusaciones de que el expresidente colombiano , a través de terceros, intentó manipular testigos para que modificaran sus declaraciones en una investigación que lo vinculaba con grupos paramilitares.

El proceso judicial contra Uribe, que ha durado más de una década, es considerado histórico al ser el primer expresidente del país en ser condenado. La defensa del exmandatario ha anunciado que apelará el fallo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.