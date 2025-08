Sin mencionar el nombre de Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la sentencia que se impuso al exmandatario este primero de agosto.

A través de su cuenta de X, Petro empezó diciendo: “El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo, ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos”.

Así mismo, el jefe de Estado agregó: “Es hora de descanso; el guerrero sabe como es su descanso. Las ideas fascistas que aparecen como fantasmas, y embrujan hasta la señora que sirve los tintos, terminan haciendo que el esclavo bese sus propias cadenas”.

En más de su reacción, Petro hizo énfasis en la libertad y la necesidad de un cambio. “Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos. Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón”, añadió el mandatario.

Finalmente, Gustavo Petro hasta citó a García Márquez con ‘El otoño del patriarca’, recordando que la novela es una fábula sobre la soledad del poder. “Un mundo cae, es cierto, soy libre y como presidente le grito a los colombianos y colombianas, que es la hora de la libertad”, concluyó.

El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2025

Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia

Por una filtración, sobre el medio día de este primero de agosto, se conoció que el expresidente fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia.

La decisión fue ratificada por la jueza Sandra Heredia durante la audiencia de lectura de sentencia, en la que empezó advirtiendo que la filtración no ocurrió por parte de su equipo de trabajo.

Los ánimos estuvieron tensos durante toda la audiencia de cerca de seis horas, en la que el exmandatario argumentó el recurso de apelación en primera persona. En su intervención, Uribe reiteró a la jueza brindar respeto a su familia y señaló que la sentencia tiene “una narrativa para defender a bandidos”.

Al concluir la audiencia, la jueza dijo: “Se ha surtido la sustentación del recurso de apelación. Suspendemos este acto procesal… se les autoriza a que se retiren. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana”.

A esto, el expresidente contestó: “No feliz, pero de todas maneras gracias, señora juez”.

