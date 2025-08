Pasadas las 2:00 de la tarde de este viernes primero de agosto se conoció oficialmente la sentencia contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente fue condenado a 144 meses (12 años) de prisión domiciliaria, una multa de 2.420 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días.

Horas después del fallo, Uribe tomó la palabra para ejercer su derecho a la apelación de defensa material. Sin embargo, su intervención derivó en un nuevo cruce de palabras con la jueza Sandra Heredia, quien ya había sido blanco de reproches por parte del exmandatario en medio de la lectura del fallo.

Uribe insistió en puntos que, según la jueza, no estaban contemplados en el fallo que él mismo estaba apelando. “Perdón, señor Uribe, discúlpeme, pero evitemos ese tipo de agravios, no son necesarios, además que no fue parte del fallo que usted estaba apelando”, le advirtió Heredia.

Nuevo agarrón entre la jueza Sandra Heredia y Álvaro Uribe

La togada hizo un llamado al orden al considerar que los argumentos del expresidente estaban desbordando los límites establecidos en este tipo de recursos: “La verdad he sido muy paciente, le he puesto cuidado, pero ya estamos desbordando los límites. Le solicito por favor reconsidere sus alegatos para evitar trasgredir derechos que les corresponden a las presuntas víctimas”.

#JuicioAUribe Luego de cerca de 3 horas de apelación del expresidente Álvaro Uribe, la jueza Sandra Heredia, le pidió puntualizar sus argumentos y no mezclar situaciones. “En la apelación usted solamente puede referirse a las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para… pic.twitter.com/jadzfvqSb5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 2, 2025

Finalmente, cerró el tenso intercambio con una frase contundente: “Tranquilo, no hay necesidad, sí, señor, discúlpeme, no pierda los frenos, señor Uribe”.

Este nuevo episodio se suma a una serie de momentos tensos que han marcado el proceso judicial contra el exmandatario, cuya condena ya está generando fuertes reacciones políticas y sociales en el país.

