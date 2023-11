El histórico triunfo conseguido por la Selección Colombia el pasado jueves ante Brasil no solo dejó emotivas imágenes deportivas, sino que también una que conmovió a más de uno: la emoción del papá de Luis Díaz al ver a su hijo marcando dos goles.

Su éxtasis fue tal que las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que Luis Manuel Díaz pareció desmayarse en la tribuna y tuvo que ser cargado por un hombre que estaba detrás de él.

Por fortuna todo quedó en un susto y muchos internautas aprovecharon la imagen para hacer todo tipo de memes al respecto y divertir a muchos con innumerables imágenes.

Video de hinchas del Medellín imitando al papá de Luis Díaz

Una curiosa escena se presentó este domingo 19 de noviembre en el juego en el que Independiente Medellín derrotó 2-1 a Atlético Nacional por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Se trata de un seguidor del ‘poderoso’ que, al parecer en una de las celebraciones de gol, imitó a ‘Mane’ —como le dicen al papá de Luis Díaz— en su cuasidesmayo viral.

Lo que llamó la atención fue que otros dos seguidores del Medellín se metieron en el papel y lo sostuvieron para no caerse, tal y como ocurrió con el padre del futbolista guajiro en el Metropolitano.

Acá, el video de los hinchas del Medellín:

OE PERO ESTO QUÉ ES??? JAJAJAJA QUE SEPAN QUE LOS AMO HSGGSHAJS pic.twitter.com/h5AXVyGjEv — B L A D (@Blad_Perez) November 20, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas reaccionaron jocosamente a las imágenes. Aunque algunos pidieron respeto por Luis Manuel Díaz, otros tomaron lo sucedido de forma divertida y se burlaron.

“Colombia es lo máximo”, “jajaja no respetan”, “los colombianos no comemos de nada”, “el que se aburre en Colombia es porque quiere”, “jajaja cómo te amo, Colombia”, “este país es solo recocha”, “que falta de seriedad con el papá de ‘Lucho’”, “no hay derecho”, “la gente no respeta jaja”, “que rabia que esto me de risa”, “se pasan”, “literal fue así”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que se viralizó en X (antes Twitter).

