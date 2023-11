La última imagen del papá de Luis Díaz fue celebrando los goles de la Selección Colombia en el partido de Eliminatorias contra Brasil, siendo un momento cargado de mucha emoción ya que ‘Lucho’ dedicó los dos tantos que marcó a su familia.

Ahora, el escenario se trasladó a Inglaterra, específicamente a Mánchester, en donde el City y Liverpool (1-1) se enfrentaron por la fecha 13 de la Premier League.

Allí, en medio del frío británico, estaba ‘Mane’ Díaz viendo a su hijo, quien ingresó al minuto 54 del segundo tiempo para darle un aire al equipo y aportar en el empate a través de Alexander Arnold.

Justamente, cuando Arnold anotó el gol de la igualdad, las cámaras de la transmisión internacional captaron al padre de ‘Lucho’, quien, pese a vestir un gorro, chaquetas y guantes, no dudó en saltar de la emoción.

Father of Luis Diaz is so delighted 😁 #MCILIV pic.twitter.com/sBOcvB7yrZ

Sin lugar a dudas, la fotografía de ‘Mane’ Díaz en el Manchester City Stadium provocó sentimiento en algunos fanáticos del fútbol, teniendo en cuenta que hace unas semanas el hombre estaba en manos de la guerrilla del Eln.

Luis Diaz’s father is in the Liverpool away end supporting his son ❤️ pic.twitter.com/T586vSbItm

