Luis Díaz recibió un baldado de agua fría este sábado 25 de noviembre, al no ser incluido en la titular del Liverpool para enfrentar al Manchester City, en el partido más importante de la fecha 13 de la Premier League.

(Vea también: ¿Cuadrado y Ospina, dueños de Fortaleza? Esta es la verdad detrás del negocio del equipo)

Jurgen Klopp, técnico del conjunto de Merseyside, fue contundente en rueda de prensa al señalar que el desgaste con el que llegaron los jugadores sudamericanos de la plantilla, luego de disputar las Eliminatorias, fue notorio, por lo que si alguno de ellos no estaba en condiciones, simplemente no iba a ser inicialista.

“Para estas decisiones aún tengo que esperar… Los miraré a los ojos, hablaré con ellos y luego averiguaré quién está listo para comenzar y quién probablemente sea mejor para entrar luego“, dijo el estratega.

Así pues, previo al partido entre los ‘reds’ y los ‘sky blues’, el estratega alemán tomó la drástica decisión de sentar a Luis Díaz, siendo así el único de la región en ir al banquillo.

Y es que, tanto Alisson (Brasil) como Darwin Núñez (Uruguay) y Alexis Mac Allister (Argentina) aparecieron en el XI inicial contra Manchester City, lo cual indica que el estado físico del extremo guajiro no es el mejor.

How we line up to take on Manchester City 📋🔴#MCILIV

— Liverpool FC (@LFC) November 25, 2023