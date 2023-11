Fortaleza Ceif está en boca de cientos de aficionados del fútbol colombiano, no solo por el ascenso a la primera división, sino por la presunta compra del club por parte de los exfutbolistas Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y Lucas Jaramillo.

Dicha noticia, que salió a la luz el pasado 6 de septiembre, causó revuelo en el país por el impacto que podrían provocar Cuadrado y Ospina en el balompié nacional, pues, evidentemente, en términos de inversión y proyección, sería un negocio muy bueno.

Para aclarar la situación, Pulzo habló con Carlos Barato, presidente de Fortaleza, quien desmintió la compra de acciones por parte de los mundialistas con la Selección Colombia, mas no la relación que tienen con el club.

“Hay mucha relación, son personas que quieren este proyecto. Lo de David Ospina y los jugadores activos no es cierto, ellos no pueden invertir por norma Fifa”, dijo.

Asimismo, el dirigente comentó que el que sí tiene acciones es Lucas Jaramillo, exfutbolista y ahora empresario, quien, a través de la empresa estadounidense Soccer United, ocupó el espacio que dejó uno de los accionistas.

“Lucas Jaramillo sí es de la casa, ha estado con nosotros desde el proyecto de Ceif, el cual yo he liderado. Lucas ha estado como asesor, orientador, miembro activo de comités. Él acercó a un grupo norteamericano que se llama Soccer United y se hizo una cláusula de preferencia, simplemente, lo que ocurrió es que salió uno de nuestros accionistas, Jorge Moreno, y aplicamos la cláusula. Seguimos los mismos, las personas que se están sumando son amigos del fútbol”, precisó.

Pero, ¿qué tienen que ver Lucas Jaramillo con Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina? Pues bien, según Barato, la relación es que son varios futbolistas los que están interesados en el proyecto de Fortaleza, pero que solo Jaramillo es quien tiene acciones.

“Lucas lidera el grupo norteamericano. No hay ningún misterio, no es cierto que Ospina y Cuadrado sean dueños de Fortaleza porque no lo permite la norma Fifa. Sí son cercanos, como muchos otros jugadores y exfutbolistas”, concluyó.