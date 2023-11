La noche de este jueves 16 de noviembre, Colombia se paralizó ante el vibrante partido que jugó la ‘tricolor’ ante su similar de Brasil, que culminó con el primer triunfo en la historia del país en el marco de unas Eliminatorias mundialistas.

El héroe de la noche fue el jugador Luis Díaz, que anotó los dos goles de la Selección ante un Alisson que parecía imbatible en la primera mitad, y que además es su compañero en Liverpool de Inglaterra.

A un lado dejaron los fans del Liverpool las intervenciones de su portero Alisson Becker y se centraron en el rendimiento de Luis Díaz, aunque ambos tuvieron una gran actuación.

El equipo inglés, a través de sus redes sociales, compartió las fotos de Luis Díaz festejando sus goles y la victoria ante Brasil y de inmediato los seguidores llenaron de comentarios la publicación; entre las respuestas, algunos fans expresaron:

“Luis es el héroe de Colombia. Me alegra mucho por él, estos goles llegan en un gran momento. Lucho esta ‘on’fire’ y llega en buen momento para enfrentar a Manchester City”.

Two goals from Lucho gave Colombia a 2-1 win over Brazil 👏🇨🇴 pic.twitter.com/P2d0R6tWrg

— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2023