Luis Díaz es el hombre del momento en Colombia y el Viejo Continente, pues en las últimas horas apareció una versión que indica que el atacante estaría en el radar del Real Madrid de cara a la ventana de transferencias que se aproxima.

La información la entregó el experto en fichajes Ekrem Konur, quien indicó que el cuadro ‘merengue’ contemplaría la contratación del guajiro en el mercado de verano, es decir, en enero de 2024.

Sin embargo, Konur detalló que Liverpool no tiene entre sus planes vender a ‘Lucho’ en los próximos meses, por lo que sería un negocio difícil de concretar.

🔥 Real Madrid and Barcelona are monitoring Luis Díaz’s situation, but Liverpool will reject offers for the Colombian winger in January.

🇨🇴 🔴#LFC ⚪#HalaMadrid 🔵#FCB https://t.co/Wxmb1dzfg6 pic.twitter.com/cwQPaaPfec

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 28, 2023