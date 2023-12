La Premier League es el mejor torneo del mundo, pues todos los partidos son muy llamativos, hay muchos goles en todos los juegos y no hay rival fácil, pues aunque el primero juegue contra el último, durante los 90 minutos todo es muy disputado y los pequeños errores son los que marcan la diferencia.

(Ver también: Liverpool, con Luis Díaz todo el partido, remontó y no se despega del líder en Inglaterra)

En la jornada 16 del campeonato inglés, Liverpool de Luis Díaz se enfrentaba al Crystal Palace del colombiano Jefferson Lerma y ambos jugadores de la selección nacional fueron titulares en el juego.

El primer tiempo fue muy disputado, pues casi todo el partido se desarrolló en el medio campo y hubo pocas ocasiones de gol. Sin embargo, en el segundo llegaron las emociones y las anotaciones de ambos equipos.

Primero, el VAR revisó una jugada en el área del equipo de Jurgen Klopp y el árbitro determinó que había penalti a favor del Palace, el cual el jugador Jean Mateta cambió por gol.

Desde entonces, todo estaba enredado para el Liverpool, pero al minuto 76 el juez expulsó a Jordan Ayew, del Crystal Palace, y desde ahí se abrieron más espacios que aprovecharon jugadores como Luis Díaz y Mohamed Salah.

Lee También

De hecho, tan solo un minuto después de la expulsión, el egipcio Salah se encontró un rebote dentro del área y así fue que pudo marcar el gol del empate a 14 minutos del final.

Luego, pese a que buscaban la diferencia final, el Palace estaba bien cerrado atrás y por eso no habían muchas situaciones de peligro, pero al minuto 90+1 Harvey Eliott rompió las líneas defensivas y remató desde fuera del área para marcar el 1-2 final.

Cabe destacar que unos minutos después Luis Díaz marcó un golazo, ya que hizo un desmarque de ruptura y le picó el balón al arquero, pero estaba en fuera de lugar y por eso fue anulado.

🚫 𝗗𝗜𝗦𝗔𝗟𝗟𝗢𝗪𝗘𝗗 🚫

Luis Diaz scores but it’s ruled out for offside.pic.twitter.com/FR1yH0dVgz

— PLAN (@lartey__1) December 9, 2023