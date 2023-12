Luis Díaz cumplió el sueño de uno de sus más fieles seguidores. En la mañana de este viernes 8 de diciembre, en la cuenta oficial del Liverpool, fueron publicadas varias frases y fotografías del momento en el que un pequeño hincha del equipo, tuvo la oportunidad de conocer a sus ídolos en la sede del club.

Atendiendo a la misión ‘Red Together’, que busca cumplir con el compromiso de la institución con la igualdad, la diversidad y la inclusión, hicieron una invitación especial a Dáire Gorman, un niño con discapacidad, que padece una rara condición llamada síndrome de Crommelin, para que tuviera una charla con varios de los miembros del equipo.

This is what it's all about giving young disabled supporters the opportunity to live their dreams and visit Anfield to watch their @LFC heroes. Impossible is nothing but only for those who truly believe. ❤️💚 Daire YNWA pic.twitter.com/SkQfe8FAsj

— Liverpool Disabled Supporters Association (@LiverpoolDSA) September 3, 2023