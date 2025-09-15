author
Escrito por:  Felipe Galindo
Sep 15, 2025 - 6:33 pm

A falta de una confirmación oficial por parte de Atlético Nacional, se conoció que Javier Gandolfi no es más el director técnico del conjunto ‘Verdolaga’, luego de los malos resultados y justo después de caer con Atlético Bucaramanga, en un partido en el que el técnico cometió una falta al meter en el campo de juego a 4 extranjeros, sabiendo que la norma permite solo 3.

Según el periodista Juan David Londoño, el estratega argentino sostuvo reuniones este lunes 15 de septiembre con las directivas y acordaron su salida de la institución.

“Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional tras reuniones el día de hoy y acordar su salida. El club ya trabaja en su reemplazo”, escribió en su cuenta de X.

Se espera que en las próximas horas Nacional confirme la decisión. Por ahora, hay incertidumbre con el nuevo entrenador que tendría el conjunto antioqueño.

