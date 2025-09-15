A falta de una confirmación oficial por parte de Atlético Nacional, se conoció que Javier Gandolfi no es más el director técnico del conjunto ‘Verdolaga’, luego de los malos resultados y justo después de caer con Atlético Bucaramanga, en un partido en el que el técnico cometió una falta al meter en el campo de juego a 4 extranjeros, sabiendo que la norma permite solo 3.

Según el periodista Juan David Londoño, el estratega argentino sostuvo reuniones este lunes 15 de septiembre con las directivas y acordaron su salida de la institución.

Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional tras reuniones el día de hoy y acordar su salida. El club ya trabaja en su reemplazo. Info junto a @PSierraR y @CLMerlo pic.twitter.com/APVzxifbWl — Juan David Londoño (@juandl84) September 15, 2025

Se espera que en las próximas horas Nacional confirme la decisión. Por ahora, hay incertidumbre con el nuevo entrenador que tendría el conjunto antioqueño.

