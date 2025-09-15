En medio de los grandes golpes en el fútbol colombiano, uno de los jugadores que se ha catapultado como figura emergente en los últimos meses protagonizó algunas imágenes que provocaron preocupación.

Unas grabaciones se convirtieron en el centro de atención no solo en Turquía sino que se trasladaron a Colombia, por el estado de salud actual del delantero Jhon Jáder Durán.

¿Qué pasó con Jhon Jáder Durán con Fenerbahce?

La lesión de Jhon Jáder Durán con Fenerbahce tuvo un nuevo capítulo debido a un video que se divulgó con el jugador caminando en muletas, lo que permite confirmar la difícil condición de salud del jugador.

El delantero colombiano de 21 años estaba acompañado por otra persona, que de acuerdo con la publicación que replicó la grabación estaba en terapia de recuperación en Barcelona (España).

A pesar de que se especuló que el futbolista había fingido sus dolencias para evitar cualquier controversia por su eventual exclusión de la convocatoria de Selección Colombia, estas imágenes son un llamado de atención.

Lo cierto es que la realidad médica del jugador que llegó como estrella a Fenerbahce encendió las alarmas en Turquía por lo que parece que se va a convertir en un tema de largo plazo.

¿Qué lesión tiene Jhon Jáder Durán con Fenerbahce?

Jhon Jáder Durán padece una molestia física con el Fenerbahce que aún no ha sido diagnosticada con precisión, pero que le ha provocado una ausencia indefinida de los partidos y un tratamiento médico activo.

La lesión parece tener su origen al final del partido contra el Benfica por los playoffs de la Champions League, cuando Durán sintió un fuerte dolor en la parte posterior de la pierna derecha al caer tras disputar un balón aéreo.

En ese momento, luego de ejecutar una resonancia magnética, los resultados no mostraron una lesión estructural grave, pero sí confirmaron la existencia de dolor persistente, lo que impide que el jugador sea liberado para jugar.

Aunque no se considera necesaria una cirugía, su recuperación requiere de un programa de tratamiento médico y fisioterapéutico. Hasta ahora la baja médica se extendió al menos por un mes, después de lo cual se espera que pueda volver al campo siempre que el dolor disminuya lo suficiente.

Durán también viajó a Barcelona para llevar a cabo una evaluación médica especializada como parte de su proceso de recuperación. A su regreso a Estambul, será revisado de nuevo por los médicos del club para determinar cuándo reanudaría los entrenamientos plenos.

Hasta el momento, los reportes más recientes indican que, aunque la lesión no presenta signos evidentes de gravedad estructural en las resonancias, la persistencia del dolor y la recuperación lenta lo mantienen alejado de las canchas de forma indefinida.

¿Por qué Jhon Jáder Durán no estuvo en Selección Colombia?

Jhon Jáder Durán no fue convocado ni participó en algunas convocatorias de la Selección Colombia recientemente por una combinación de razones físicas, médicas y decisiones técnicas.

Las principales causas que se han conocido hasta ahora giran en torno a molestias lumbares, recaídas de una lesión antigua, y falta de disposición para recibir apoyo psicológico ofrecido por el cuerpo técnico.

El dolor lumbar ha sido la razón primaria que ha limitado su presencia en partidos de la Selección. Durán ha mencionado que ese dolor en la espalda baja lo “carga hace rato” y que ya “llegó al límite”, lo que motivó su desconvocatoria en algunas fechas de eliminatorias al Mundial 2026.

Además, el director técnico Néstor Lorenzo reconoció que el jugador sufrió una lesión previa en una vértebra durante su tiempo en Aston Villa, la cual le causa recidivas frecuentes de dolor lumbar.

Más allá de lo físico, también han trascendido reportes de que la Selección Colombia intentó brindarle ayuda psicológica, pero que Durán la habría rechazado en varias ocasiones.

El cuerpo técnico, según esos reportes, considera que este aspecto, junto con su estado físico, ha influido en que no pueda estar al nivel esperado o en condiciones óptimas para disputar partidos internacionales.

En cuanto a rumores sobre problemas de disciplina o mala relación con el cuerpo técnico, el mismo Durán ha declarado que no hay conflictos con el seleccionador ni con sus compañeros, que esas versiones son infundadas, y que su salida de convocatorias obedeció al problema lumbar, no a diferencias personales.

