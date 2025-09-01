La Selección Colombia se alista para la doble jornada de Eliminatorias más importante, ya que, frente a Bolivia y Venezuela, buscará la clasificación al Mundial de 2026.

Es por ello que la lista de convocados de Néstor Lorenzo ha causado controversia, pues el 4 y 9 de septiembre serán claves para obtener el cupo directo al certamen internacional.

(Vea también: Sacarán otra camiseta de Colombia (conmemorativa) con la que le tocan la memoria al hincha)

Una de las novedades fue el llamado de Dayro Moreno, goleador histórico del fútbol colombiano y actual botín de oro de la Copa Sudamericana, pues, con 39 años de edad, se convierte en el más veterano del plantel y hay quienes dudan de su aporte en la exigente competencia.

Lee También

Ante la controversia, en una charla con RCN, Néstor Lorenzo aseguró que es el momento para llamar al capitán del Once Caldas, pese a que tendrá una dura competencia con Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

“Pensé que era el momento… A veces uno tiene otros delanteros que están ‘on fire’ como decimos y ahora los que están bien son Córdoba y Suárez. Muy bien, los dos. Y bueno, pensamos que como tercero podía venir Dayro”, dijo.

Y añadió: “Nunca hablé de pensar a futuro. Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana frente a Huracán. Pensé que era el momento”.

Lorenzo dice por qué Jhon Durán no fue convocado a Selección Colombia

En cuanto a la polémica baja de Jhon Jáder Durán por una extraña lesión con Fenerbahce, Lorenzo señaló que su cuerpo técnico siempre ha contado con el atacante antioqueño, pero que una molestia en la tibia le impidió obtener un cupo en la lista. Alejó los rumores del camerino roto.

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente, pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador”, precisó.

Y agregó: “No estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta, son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan tratarlas, esperemos se recupere pronto, que recupere el nivel y que pueda darle cosas buenas en un futuro a la selección”.

* Pulzo.com se escribe con Z