En una situación que mantiene en vilo a los aficionados del fútbol colombiano, la Selección Colombia se encuentra a pocos días de anunciar su convocatoria oficial para los encuentros frente a Bolivia y Venezuela, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con Ramón Jesurún, el anuncio estaba previsto para el jueves 28 de agosto. Sin embargo, pasaron las horas y no se dio a conocer el listado de jugadores que enfrentarán la doble fecha contra Bolivia y Venezuela.

¿Por qué Néstor Lorenzo no anunció la convocatoria de la Selección Colombia?

Según la programación establecida, el primer encuentro está programado para el jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla frente a Bolivia, mientras que el segundo duelo será el 9 de septiembre ante Venezuela.

Por esta razón, llama la atención que, faltando tan solo ocho días para el encuentro, no se conozcan las fichas con las que contará Lorenzo. Sin embargo, de acuerdo con El Tiempo, el estratega habría tenido varias razones para retrasar la decisión.

La primera tendría que ver con Matheus Uribe, quien se lesionó el fin de semana pasado. Lorenzo estaría pendiente del reporte médico del jugador. Algo similar pasaría en el caso de Jhon Jáder Durán.

Por otra parte, el técnico habría decidido esperar a que se jugaran los encuentros de este jueves en los que participaron Juan Fernando Quintero y Kevin Serna.

Quintero, por su parte, fue suplente con River ante Unión, mientras Serna, quien ha mostrado un buen rendimiento con el Fluminense, fue titular frente a Bahía.

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia?

Para el citado medio, este viernes 29 de agosto sí se daría a conocer qué jugadores serán los seleccionados para enfrentar los dos duelos en que la ‘Tricolor’ espera clasificar al mundial de 2026.

Mientras tanto, Bolivia, que acumula cuatro partidos sin sumar puntos de visitante, ya definió su nómina y entrena para el partido en la casa de los dirigidos por Lorenzo.

