El próximo 4 y 9 de septiembre, la Selección Colombia buscará la clasificación al Mundial de EE. UU., México y Canadá 2026, al enfrentar a Bolivia y Venezuela, respectivamente.

El conjunto que dirige Néstor Lorenzo es sexto en la tabla de posiciones, con 22 puntos, por lo que una victoria será clave para asegurar el cupo en el certamen internacional de la Fifa.

Así pues, se espera que este jueves, 28 de agosto, se conozca la lista de jugadores convocados para los duelos claves de las clasificatorias. Se avecinan algunas sorpresas como Kevin Serna, extremo y figura del Fluminense.

Sin embargo, Néstor Lorenzo tendría un tapado en la lista: Duván Vergara. Según Noticias RCN, el extremo de Racing de Avellaneda sería la gran sorpresa en la convocatoria y su llamado se daría por el buen momento que vive en el club que dirige Gustavo Costas.

Números de Duván Vergara en Racing Club

Desde su llegada a Racing a mitad de año, Duván Vergara registra 5 partidos con ‘La Academia’ en la Liga de Argentina, en los que disputó 329 minutos y anotó un gol.

En Copa, Vergara ha disputado un encuentro y en la Liberadores otros 2, ambos como suplente.

Cuándo juega la Selección Colombia en Eliminatorias

Fecha 17: Colombia vs. Bolivia, jueves, 4 de septiembre de 2025, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Colombia vs. Bolivia, jueves, 4 de septiembre de 2025, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Fecha 18: Venezuela vs. Colombia, martes, 9 de septiembre de 2025, en el estadio Monumental de Maturín.

