El próximo cuatro de septiembre, el balón volverá a rodar en los principales estadios de Sudamérica para conocer los últimos clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se jugará la penúltima jornada de las Eliminatorias y por eso los aficionados están muy emocionados.
(Ver también: Detectaron casos de dopaje en Bolivia y dos nombres no jugarán contra Selección Colombia)
Cabe recordar que hasta el momento ya están en el Mundial Argentina, Ecuador y Brasil, por lo que jugarán estas jornadas con mucha más tranquilidad, pero abajo hay varias selecciones que necesitan sumar puntos para no quedarse fuera de la fiesta.
Es más, en medio de ese panorama, uno de los partidos más llamativos es el que será entre Colombia y Bolivia, ya que ambas selecciones están necesitadas de puntos porque ninguna quiere quedarse fuera de la próxima cita orbital.
Convocatoria de la Selección Bolivia
Ante esto, el técnico Óscar Villegas presentó su lista de convocados para sus partidos frente a Colombia y Brasil con sus mejores jugadores, pero así mismo sorprendió porque hay un futbolista muy importante que no aparece.
Los futbolistas convocados para este encuentro fueron:
Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).
Defensores: Yomar Rocha y José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC-AS), Efraín Morales (CF Montreal-CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR), Marcelo Tórrez (Santos FC-BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS).
Volantes: Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar y Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (RDC Mallorca-ESP), Gabriel Villamil (LDU Quito-ECU) y Miguel Terceros (América Mineiro-BRA).
Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).
Sin embargo, pese a que están sus mejores armas, como el mediocampista Miguel Terceros, también hay algunas ausencias importantes con respecto a la última convocatoria, especialmente el jugador Ramiro Vaca, quien hace unas semanas dio positivo en un control antidopaje durante la Copa Libertadores y por eso fue sancionado.
Colombia, por su parte, aún no ha presentado la lista de convocados, pero se estima que sea pronto para comenzar a preparar este juego tan importante.
(Ver también: Bronca en las Eliminatorias: presidente de la Selección de Bolivia se agarró con hincha)
Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial
Ahora, Bolivia no tiene una tarea sencilla para ir al menos al repechaje del próximo campeonato del mundo, teniendo en cuenta que actualmente marcha octavo con 17 puntos.
Para poder clasificar, tiene que vencer a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y al menos empatar con Brasil en El Alto. Si se dan estos resultados, también necesita que el conjunto ‘Tricolor’ derrote a Venezuela en condición de visitante, un marco que aunque es difícil que suceda, no es imposible.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO