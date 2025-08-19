A la buena noticia sobre una figura de Selección Colombia se le sumó una información que para más de un fanático del equipo nacional abre expectativa acerca del uniforme que se utiliza.

Lo cierto es que surgió un dato acerca de una novedad con la camiseta de cara a uno de los grandes eventos del fútbol internacional, por lo que no pasa desapercibido para millones de hinchas.

¿Cómo sería la camiseta de Colombia para el Mundial 2026?

El uniforme de la Selección Colombia viviría una modificación radical en el tipo de color de la casaca, de acuerdo con información del periodista colombiano Pipe Sierra, que indicó que este atuendo es pensado para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La publicación mostró un cambio más que evidente en un aspecto que históricamente ha sido representativo en la vestimenta del seleccionado colombiano durante muchos años.

Cabe anotar que si bien esto es parte de los rumores, muchas veces la mencionada fuente de Footy Headlines que replicó Sierra en su imagen ha tenido una notable cantidad de acierto sobre el tema.

Esta es la imagen con el eventual color para el equipo de fútbol nacional:

🚨 De este tono amarillo será la nueva camiseta titular Adidas de la Selección Colombia para 2026, pensando en el Mundial 🇨🇴 👀 Se tiene pensado que se estrene a finales de noviembre 📷 @Footy_Headlines pic.twitter.com/B62i7gfaqp — Pipe Sierra (@PSierraR) August 19, 2025

Queda por esperar la confirmación oficial de este radical cambio con nuevo color de un atuendo tan querido como el de la camiseta de la Selección Colombia, que se prepara para un duelo definitivo.

¿Cuándo es el próximo partido de Selección Colombia?

El próximo partido de la Selección Colombia masculina de mayores será contra Bolivia, un encuentro clave en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026. Este partido se jugará el jueves 4 de septiembre de 2025.

El partido se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a las 6:30 p.m. (hora de Colombia). Este encuentro corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias y es de vital importancia para la Selección, dirigida por el técnico Néstor Lorenzo, ya que podría sellar de manera definitiva su clasificación al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia llega a este partido en una posición favorable en la tabla de posiciones, tras una destacada campaña que la ha mantenido invicta. Un buen resultado en este encuentro en Barranquilla consolidaría su lugar entre los primeros de la tabla y aseguraría el pase directo a la Copa del Mundo.

Después del partido contra Bolivia, la Selección Colombia viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela el martes 9 de septiembre de 2025, en el estadio Monumental, en lo que será el último partido de la fase clasificatoria para ambos equipos. Estos dos encuentros son los últimos en el calendario de las Eliminatorias, lo que significa que el equipo colombiano se juega todo en esta doble jornada para lograr el objetivo.

Lo cierto es que a pesar de que el mencionado cambio de color en la camiseta de la Selección Colombia se presentaría en noviembre, este no se vería en las canchas de acuerdo con la previsión de partidos en lo que resta del año.

¿Qué partidos tiene la Selección Colombia en noviembre?

Según la información disponible y el calendario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Selección Colombia de mayores no tiene partidos programados para el mes de noviembre de 2025.

El calendario de la Tricolor’ para el año 2025 finaliza en el mes de octubre con dos partidos amistosos. Los últimos compromisos de las eliminatorias al Mundial de 2026 están pactados para el mes de septiembre, con los juegos contra Bolivia y Venezuela.

Tras la doble jornada de eliminatorias de septiembre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará su agenda de partidos del año con dos encuentros amistosos de preparación en el mes de octubre. La agenda de la Selección Colombia para el resto del año 2025 es la siguiente:

Jueves, 4 de septiembre de 2025

Partido: Colombia vs. Bolivia

Colombia vs. Bolivia Competición: Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 Lugar: Barranquilla, Colombia

Martes, 9 de septiembre de 2025

Partido: Venezuela vs. Colombia

Venezuela vs. Colombia Competición: Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 Lugar: Maturín, Venezuela

Sábado, 11 de octubre de 2025

Partido: México vs. Colombia

México vs. Colombia Competición: Amistoso Internacional

Amistoso Internacional Lugar: Por definir

Martes, 14 de octubre de 2025

Partido: Colombia vs. Canadá

Colombia vs. Canadá Competición: amistoso Internacional

amistoso Internacional Lugar: por definir

Después de este último partido amistoso en octubre, la Selección Colombia entrará en un receso hasta el año 2026, a menos que se programen nuevos compromisos.

