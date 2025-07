Entre las novedades del fútbol colombiano en el exterior, una de las figuras que estuvo hace poco en la Eliminatoria de Conmebol al Mundial de 2026 está en la mira de los medios internacionales.

Se trata de Luis Javier Suárez, delantero que milita en Almería, de la segunda división de España, que está a poco de llegar a un nuevo equipo, muy tradicional en el balompié de Europa.

Luis Suárez, recientemente víctima de un robo, fue mencionado por el periodista experto en traspasos Fabrizio Romano, que afirmó que el jugador llegó a uno de los grandes de Portugal.

El movimiento se presenta justo cuando el goleador samario tuvo una nueva oportunidad en la Selección Colombia bajo el mando del estratega argentino Néstor Lorenzo en la Eliminatoria al Mundial de 2026.

Esta fue la publicación sobre el delantero colombiano:

🚨🟢⚪️ Sporting CP have agreed deal to sign Luis Javier Suárez from Almería, here we go!

Deal confirmed as exclusively revealed in June.

€25m fee package plus 10% sell-on clause. pic.twitter.com/OWs1u5ABWT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025