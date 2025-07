Los colombianos brillan en el mundo del deporte, pero uno se roba todas las miradas de la prensa internacional en medio de una de las novelas más movidas dentro del mercado de transferencias de verano en el fútbol europeo.

El protagonista de ese montón de rumores es Luis Díaz, figura de la Selección Colombia y actual jugador de Liverpool que ha sonado con fuerza para salir de ese tradicional club inglés para la próxima temporada.

El más reciente pretendiente es Bayern Múnich, que con la lesión de Jamal Musiala durante el pasado Mundial de Clubes entró de frente en la puja por fichar al delantero colombiano de 28 años.

Por eso, con tanta información que ha surgido desde los medios de comunicación del Viejo Continente, la pregunta sobre el futuro del guajiro recayó ahora sobre el papá del jugador.

Luis Manuel Díaz, ‘Mané’, apareció en un video junto al comediante ‘Don Jediondo’, poco antes de un evento en el que el progenitor de ‘Lucho’ está como invitado de lujo. Ese encuentro dio paso a la conversación.

El humorista de ‘Sábados felices’ aprovechó para preguntarle de manera jocosa al papá de Luis Díaz si seguirían conversando inglés o ahora lo harían en alemán, en referencia a si se mantiene en Liverpool o se inclina a Bayern Múnich. Ahí el padre respondió: “Tenemos que seguir hablando inglés”.

La frase puede interpretarse como una pista sobre la determinación del jugador de Selección Colombia, en una respuesta que llega luego de que se dijo que Díaz le pidió a Liverpool su salida del club.

Queda por ver si lo que dijo ‘Mané’ es una especie de engaño para despistar a quienes andan atentos de la negociación o si el hombre sabe algo que el resto de expertos no sabe.

Bayern Múnich busca un último intento con Liverpool y habría elevado su límite hasta los 80 millones de euros, aunque se menciona una oferta de 75 millones de euros.

Esto convertiría a Luis Díaz en uno de los fichajes más caros en la historia del club bávaro, solo superado por Harry Kane. Recientemente, los medios de comunicación han reportado que el

🚨 Bayern Munich set to make an improved offer for Luis Diaz and are prepared to pay up to €80m.

Liverpool rejected a €67.5m bid, but Bayern remain intent on testing #LFC’s not for sale stance.🇨🇴 pic.twitter.com/gXvEtptDE1

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 23, 2025