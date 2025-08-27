El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez causó controversia con un comentario en su cuenta de X sobre la lesión de Jhon Jáder Durán, delantero colombiano, ocurrida durante el partido de la Champions League entre Benfica y Fenerbahce (1-0).

Y es que el analista deportivo cuestionó la gravedad de la lesión del antioqueño, sugiriendo que podría ser “oportuna” para justificar la posible exclusión de la convocatoria de la Selección Colombia que se avecina.

(Vea también: [Video] Jhon Durán atendió a Richard Ríos con duro codazo en partido Benfica-Fenerbahce)

En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado… lesión inoportuna (oportuna) q facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no. (el episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún) … algo no nos han contado… o sí? — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 27, 2025

El mensaje de Vélez insinúa dudas sobre la autenticidad de la lesión, al hacer referencia al “episodio” no esclarecido del partido de Eliminatorias contra Perú, en el que se especula que hubo un fuerte cruce entre Durán, algunos jugadores y el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la gravedad de la lesión de Durán ni sobre su posible ausencia en la convocatoria, pero el trino de Vélez ha avivado el debate en redes sociales sobre el futuro del joven delantero en el equipo nacional.

