Venezuela convocó el miércoles a José ‘El Brujo’ Martínez, pese a una fractura que lo llevó al quirófano, con la esperanza de que esté disponible para el crucial partido final ante Colombia en el que apuesta a conseguir un boleto al repechaje del Mundial de 2026.

El centrocampista del Corinthians de Brasil no puede disputar el partido ante Argentina, el penúltimo de la Vinotinto en la eliminatoria sudamericana, por acumulación de tarjetas amarillas, pero el seleccionador Fernando Batista lo llama con la esperanza de que vista los botines en el clásico de la última fecha.

El ‘Bocha’ llamó igualmente al portero Rafael Romo y el mediocampista ofensivo Yeferson Soteldo pese a también estar en duda por problemas físicos, según la lista de convocados divulgada por la Federación Venezolana de Fútbol.

Los tres jugadores son claves en la plantilla venezolana, diezmada por la ruptura del bíceps femoral derecho del volante Yangel Herrera con su equipo Girona de España, que lo dejará sin ver acción por seis semanas.

La ‘Vinotinto’ -única selección de la Conmebol que jamás ha disputado la Copa del Mundo- enfrenta a Argentina el 4 de septiembre en Buenos Aires y recibe a Colombia el 9, en Maturín (este).

Venezuela suma 18 puntos en 16 fechas de la clasificatoria regional y ocupa la séptima posición, que da acceso a la repesca intercontinental.

Al frente del ataque estará el goleador histórico de Venezuela, Salomón Rondón.

En el mediocampo destacan las promesas Carlos Faya y Dani Pereira, que regresa al equipo nacional después de una ausencia de nueve meses. Ambos son las principales novedades en esta alineación que combina fuerza, experiencia y velocidad.

Convocatoria de Venezuela

Así las cosas, la convocatoria de Venezuela para los últimos partidos de las Eliminatorias son:

Arqueros: Rafael Romo (U. Católica, ECU), Wuilker Fariñez (Águilas Doradas, COL), Alain Baroja (Club Always Ready, BOL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Alexander González (CS Emelec, ECU), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, BRA), Josua Mejías (Debreceni Vasutas, HUN), Jhon Chancellor (U. Católica, ECU), Wilker Ángel (Juventude, BRA), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Carlos Vivas (La Equidad, COL), Miguel Navarro (Talleres, ARG), Ronald Hernández (Atlanta United, Estados Unidos).

Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Martínez (Corinthians, BRA), Tomás Rincón (Santos, BRA), Cristian Cásseres (Toulouse, FRA), Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga, COL), Daniel Pereira (Austin, Estados Unidos), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, POL), Eduard Bello (U. Católica, CHI), David Martínez (Los Angeles, Estados Unidos), Jefferson Savarino (Botafogo, BRA), Telasco Segovia (Inter Miami, Estados Unidos), Yeferson Soteldo (Fluminense, BRA), Gleiker Mendoza (Kgybas, UCR), Jhon Murillo (América de Cali, COL), Matías Lacava (Ulsan, JPN).

Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo, ESP), Kevin Kelsy (Portland Timbers, Estados Unidos), Josef Martínez (Earthquakes, Estados Unidos).

