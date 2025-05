El fútbol venezolano se encuentra en el centro de la polémica luego de que Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, hiciera públicas sus críticas hacia José Néstor Pékerman, extécnico de la selección nacional. Las declaraciones del dirigente se dieron durante una entrevista en el canal digital Ruta Vinotinto, donde aseguró que la contratación del técnico argentino fue “el peor error” de su gestión.

Giménez manifestó que su mayor equivocación al frente de la Federación fue haber confiado en el prestigio de Pékerman más que en su momento profesional actual. Según el directivo venezolano, el cuerpo técnico liderado por el técnico y su representante, Pascual Lezcano, tenía objetivos distintos a los de la Venezuela. En palabras del presidente al citado medio, “sus intereses eran otros” y “querían ser amos y señores para trabajar sin ningún control”.

La relación entre el entrenador argentino y la Federación se fue deteriorando a causa de estos desacuerdos. Giménez describió que existieron restricciones impuestas al personal técnico, tales como prohibiciones de comunicación con los jugadores y limitaciones para que los asistentes pudieran ver partidos. El dirigente calificó este periodo como un momento de gran desorden interno que, de acuerdo a sus palabras, no estaba dispuesto a tolerar, ya que consideraba fundamental el respeto hacia la institución y los futbolistas del país.

“Ellos le prohibían a su cuerpo técnico hablar con los jugadores de la Selección, que los visitarán para verlos jugar. Estaban volviendo esto un desastre y yo no iba a permitir eso. Los jugadores también estaban obstinados de la manera en que Pascual estaba llevando las cosas”, agregó.

Cómo se dio la salida de José Pékerman de Venezuela

El directivo aseguró además que tanto Pékerman como Lezcano buscaban operar con completa autonomía, solicitando que todas las acciones de la entidad estuvieran orientadas según sus dictados. Giménez relató en la entrevista que, tras descubrir estos “manejos arbitrarios”, la ruptura fue inevitable y se produjeron tensas conversaciones que resultaron en la salida del técnico y su entorno más cercano.

“Él mismo no se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno. Y como ya lo dije el fútbol venezolano se respeta y nosotros nos vamos a hacer respetar. No va a venir ningún extranjero, llámese como se llame, a venir a hacer lo que quiera en nuestra Federación. La relación se rompió por completo y él no ha vuelto a dirigir en ningún lado”, indicó.

El paso de Pékerman por la Selección de Venezuela inició en noviembre de 2021, pero finalizó abruptamente tras poco más de un año. Antes de este episodio, el entrenador argentino había dirigido a la Selección Colombia, llevándola a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. No obstante, Giménez subrayó que el técnico argentino“ya venía manchado desde su paso por Colombia”, sugiriendo que los problemas administrativos no eran completamente desconocidos en su carrera.

En sus declaraciones, el presidente Giménez recalcó que está comprometido con la transparencia en el manejo de la Federación y aseguró que la experiencia con Pékerman fue una lección para no ceder el control de la institución a intereses ajenos. Además, argumentó que la llegada del entrenador, aunque fue un revés en lo deportivo y administrativo, también permitió seleccionar un nuevo cuerpo técnico alineado con los valores de Venezuela.

