El 24 de junio de 2018, en el estadio Kazán Arena de Rusia, la Selección Colombia vivía un momento de redención. Luego de un debut amargo con derrota ante Japón en el Mundial, la ‘Tricolor’ enfrentó a Polonia y logró una victoria contundente por 3-0.

En ese partido se dio una imagen que le dio la vuelta al mundo: el emotivo elogio del técnico argentino a Juan Fernando Quintero cuando le dijo, muy emocionado, “¡Juan, Juan! ¡Sos un crack, sos un crack!”.

Pero aunque ya han pasado varios años de ese momento, en las últimas horas el técnico argentino lo recordó con alegría y explicó por qué tiene una debilidad por jugadores como ‘Juanfer’ y James Rodríguez.

“Son mis debilidades… Pero no mis debilidades caprichosamente. Con muchos de ellos tuve mucha lucha y es ahí cuando uno tiene un poco de padre […]. Cuando James Rodríguez dice [que Pékerman es] ‘mi papá’, y ‘Juanfer’ dice eso, o Román [Riquelme] que dice casi lo mismo… Están tan acostumbrados que les digan que son buenos, que no es fácil que puedan expresar algo así”, aseguró en una entrevista con TyC Sports.

Acá, el momento en el que se refirió al tema:

El semblante del entrenador argentino cambió cuando se refirió específicamente al mediocampista del América de Cali. De hecho, reveló que hacía lo que fuera para verlo en sus inicios.

“‘Juanfer’ es una cosa increíble. Lo veo por primera vez estando en el banco de Nacional. Nosotros los técnicos nos rotábamos para ir a ver distintas canchas, pero si yo sabía que él iba a estar ahí, me iba a verlo. Él entraba y jugaba solo 10 o 15 minutos y ya me había entusiasmado”, explicó en el mismo medio deportivo.

Pékerman aseguró que, pese a que no tenía el recorrido de otros jugadores, decidió convocarlo a la Selección Colombia, pero le hizo una advertencia de entrada.

“Lo convoqué por primera vez para que se fuera adaptando a lo que es la Selección. Le dije: ‘Te pido algo que es importante. A ellos [los compañeros] los tienes como ídolos, pero no quiero que les pidas autógrafos. Vos venís a ser igual que ellos y tenés que ser natural como sos’”, mencionó Pékerman en dicho diálogo.

Una de las anécdotas que narró el argentino y que quizá muy pocos conocían tuvo que ver con lo que tuvo que hacer para que a Juan Fernando Quintero lo llevaran al Sudamericano Sub 20.

En ese entonces, el técnico de la categoría era Carlos ‘Piscis’ Restrepo, a quien tuvo que llamar directamente para hacerle el pedido de que lo llevara al campeonato.

“Faltaba un mes para el Sudamericano que se jugaba acá en Mendoza. ‘A mí me extraña que no estés en esa selección’, le dije, y me responde: ‘Yo estuve, profe. Hace 20 días me sacaron’. Le pregunto si había tenido algún tema de indisciplina y me dijo que no”, dijo inicialmente sobre el tema el técnico.