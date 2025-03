No solo Carlos Antonio Vélez manifestó su inconformidad con la convocatoria de la Selección Colombia que presentó Néstor Lorenzo para los duelos de Eliminatorias contra Brasil y Paraguay, pues en el programa Pulzo Deportes también lanzaron críticas ante la lista publicada.

Una de los comentarios lo hizo el periodista Felipe Galindo, quien señaló a Lorenzo por no llamar a Juan Camilo Hernández, quien fichó por el Betis en el reciente mercado de transferencias y es titular en el conjunto de Manuel Pellegrini.

“No entiendo por qué no está Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, titular del Betis y que se jugó un partidazo contra Real Madrid. Es cierto que no ha marcado, pero lleva 3-4 partidos, es el titular del ingeniero Pellegrini en el Betis”, dijo.

De hecho, el comunicador indicó que, en la actualidad, el ‘Cucho’ Hernández está por encima de Rafael Santos Borré, quien viene de una lesión en Internacional y fue llamado.

“Ese muchacho, que viene de brillar en la MLS y se fija el Betis para comprarlo y ponerlo de titular… No sé en qué estamos o no sé Lorenzo qué delanteros está viendo“, precisó.

Por otra parte, Diego Quiroga cuestionó la poca regularidad del ‘Cucho’, teniendo en cuenta que hasta ahora regresó a Europa. Hizo énfasis en que el delantero no es del grupo de “amigos” de la Selección.

“¿No será falta de regularidad de Juan Camilo Hernández? En su momento más regular fue en la MLS con el Columbus, pero en Europa no le ha ido bien. Ojo porque no es del grupo“, indicó.

Finalmente, Galindo remató: “Me preocupa que no sea del combo de amigos, porque si alguien merece estar en la convocatoria es el ‘Cucho’ Hernández, por encima de Santos Borré”.

