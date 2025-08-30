Se trata del defensor Deiver Machado, quien se perderá la última doble fecha de las clasificatorias sudamericanas a la Copa Mundo de 2026 por una lesión que sufrió este viernes con su club Lens, en el duelo contra el Stade Brestois.

(Vea también: Vélez brincó por convocatoria de Selección Colombia con Dayro Moreno: “El plato está servido”)

En su reemplazo, la Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado, confirmó que se unirá a la concentración el lateral Álvaro Angulo, quien es figura del Pumas de México.

“Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la Fifa 2026”, informó la FCF.

Y añadió: “El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”.

Álvaro Angulo fue convocado a la Selección de Colombia 🇨🇴 para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Es por la baja de Deiver Machado por lesión. pic.twitter.com/sBVKvzBeyt — VSports Team (@VSportsTM) August 30, 2025

Cabe recordar que Álvaro Angulo viene pidiendo pista en la Selección Colombia desde hace varios meses, gracias a sus buenas actuaciones en Independiente (Argentina) y ahora con Pumas (México), en donde registra 2 goles en 6 partidos jugados. Será su primer llamado a la ‘Tricolor’.

* Pulzo.com se escribe con Z