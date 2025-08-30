Se trata del defensor Deiver Machado, quien se perderá la última doble fecha de las clasificatorias sudamericanas a la Copa Mundo de 2026 por una lesión que sufrió este viernes con su club Lens, en el duelo contra el Stade Brestois.
En su reemplazo, la Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado, confirmó que se unirá a la concentración el lateral Álvaro Angulo, quien es figura del Pumas de México.
𝗗𝗲𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗿𝗮́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗼 𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿𝗮́ 𝗮𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀
🔗https://t.co/zl2fvz0Khu… pic.twitter.com/5wAnw5eDs0
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 30, 2025
“Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la Fifa 2026”, informó la FCF.
Y añadió: “El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”.
Álvaro Angulo fue convocado a la Selección de Colombia 🇨🇴 para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Es por la baja de Deiver Machado por lesión. pic.twitter.com/sBVKvzBeyt
— VSports Team (@VSportsTM) August 30, 2025
Cabe recordar que Álvaro Angulo viene pidiendo pista en la Selección Colombia desde hace varios meses, gracias a sus buenas actuaciones en Independiente (Argentina) y ahora con Pumas (México), en donde registra 2 goles en 6 partidos jugados. Será su primer llamado a la ‘Tricolor’.
