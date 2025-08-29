La convocatoria de la Selección Colombia con Dayro Moreno en la lista para los partidos contra Bolivia y Venezuela en los dos últimos partidos de la Eliminatoria al Mundial de 2026 retumbó en el mundo del fútbol.

La voz popular clamaba por un jugador cuya buena racha con Once Caldas en la Liga Betplay y la Copa Suramericana lo convirtió en foco de elogios y cariño de propios y extraños, en una dura época para el equipo nacional.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo viven un momento preocupante debido a que después de la Copa América no se han dado los resultados y apenas se ha logrado dos victorias en 10 ´partidos desde ese torneo (contra Argentina y Chile).

Lo cierto es que uno de los que tomaron de buen ánimo la presencia de Dayro Moreno fue Carlos Antonio Vélez, crítico de la Selección Colombia que en medio del reconocimiento dejó una pulla.

Lee También

“‘El club de amigos’ completo. Muchos sin ritmo, otros que llegan por decreto y un ‘meritorio’ sin discusión: Dayro Moreno, pero es para ponerlo, no para ir de turismo”, escribió en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

De hecho, a pesar de que dejó en evidencia su descontento en general por algunos de los futbolistas (no mencionó nombres en específico) que están en la convocatoria, expresó su optimismo para obtener el cupo al Mundial de 2026.

“Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde 1998. Total, el plato está servido”, sentenció el veterano comentarista caldense de Win Sports y de la emisora radial Antena 2. Vale la pena recordar que el seleccionado colombiano depende de una victoria propia para asegurarse el cupo al evento en Estados Unidos, México y Canadá a mediados del próximo año. ¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno en 2025? Dayro Moreno ha marcado un total de 17 goles en 35 partidos oficiales durante esta temporada. Estos goles se distribuyen entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, según el portal experto Foot y Stats. El rendimiento del delantero de 39 años, lejos de lo que para muchos puede ser avanzada edad, sobresale porque deja en evidencia una notable experiencia que lo ha hecho histórico en el país. Hasta este 29 de agosto de 2025, Dayro Moreno tiene 370 goles anotados como el máximo artillero histórico de Colombia, por delante de Falcao García, que tiene el registro en 356 anotaciones (aunque no tiene equipo por ahora). La consistencia de Moreno a sus 39 años no solo refuerza su estatus como leyenda viva del fútbol colombiano, sino que también lo posiciona como uno de los goleadores más efectivos de la temporada, con registro tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuándo fue la última convocatoria de Dayro Moreno a Selección Colombia? La última convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia fue en septiembre de 2016, durante el proceso de clasificación al Mundial de Rusia 2018. Ese llamado fue hecho por el técnico José Pékerman para los partidos frente a Venezuela y Brasil. Desde entonces, Dayro no ha sido convocado nuevamente a la tricolor, a pesar de su excelente rendimiento y estatus como goleador histórico del fútbol colombiano.

Durante el primer semestre de 2025, el delantero ha tenido cifras impresionantes, principalmente con Once Caldas, sumando cerca de 14 goles entre la liga nacional y la Copa Sudamericana. Su gran momento despertó insistentes reclamos por parte de medios, técnicos y figuras del fútbol, quienes consideran que merece ser tenido en cuenta en futuras convocatorias. Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo no lo había incluido hasta ahora en las convocatorias recientes para las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos‑México‑Canadá 2026. Según Lorenzo, la decisión de no convocar a Dayro Moreno se basaba en una evaluación enfocada en el “contexto internacional” y el rendimiento actual de los jugadores. En este sentido, prefirió convocar a futbolistas con mejor estado físico y proyección en el entorno de competencias elevadas

* Pulzo.com se escribe con Z