La Selección Colombia se alista para la doble jornada más importante de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que, ante Bolivia y Venezuela, el próximo 4 y 9 de septiembre, respectivamente, buscará el boleto a la Copa del Mundo de 2026, a la cual clasifican 7 selecciones Conmebol.

Con 22 puntos y ubicada en la sexta posición, la ‘Tricolor’ está obligada a sumar una unidad como mínimo para asegurar un puesto así sea en el repechaje de la Copa Mundo, pues la ‘Verde’ y la ‘Vinotinto’ son rivales directos por los últimos cupos.

Eliminatorias: convocatoria de Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela

Es así que, de cara a los juegos definitivos de Eliminatorias, Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para las fechas 17 y 18 con el grupo base como protagonista, es decir, con James Rodríguez al mando, acompañado de Luis Díaz, Jéfferson Lerma y Camilo Vargas.

La gran novedad en la lista es Dayro Moreno, goleador de Once Caldas en la Copa Sudamericana.

El listado de los 26 jugadores:

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL). Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX). Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG). David Ospina – Atlético Nacional (COL). Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR). Dayro Moreno – Once Caldas DAF. ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA). James Rodríguez – Club León (MEX). Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG). Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG). ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG). Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS). ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA). ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP). Jorge Carrascal – Flamengo (BRA). ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG). ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG). ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG). Kevin Mier – Cruz Azul (MEX). Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER). ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR). Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL). ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR). Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA). Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA). Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Cuándo juega la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela

Colombia vs. Bolivia

Día: jueves 4 de septiembre.

Hora: 6:30 p. m.

Día: jueves 4 de septiembre. Hora: 6:30 p. m. Venezuela vs. Colombia

Día: martes 9 de septiembre.

Hora: 6:30 p. m.

