La Selección Colombia se alista para la doble jornada más importante de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que, ante Bolivia y Venezuela, el próximo 4 y 9 de septiembre, respectivamente, buscará el boleto a la Copa del Mundo de 2026, a la cual clasifican 7 selecciones Conmebol.

Con 22 puntos y ubicada en la sexta posición, la ‘Tricolor’ está obligada a sumar una unidad como mínimo para asegurar un puesto así sea en el repechaje de la Copa Mundo, pues la ‘Verde’ y la ‘Vinotinto’ son rivales directos por los últimos cupos.

Eliminatorias: convocatoria de Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela

Es así que, de cara a los juegos definitivos de Eliminatorias, Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para las fechas 17 y 18 con el grupo base como protagonista, es decir, con James Rodríguez al mando, acompañado de Luis Díaz, Jéfferson Lerma y Camilo Vargas.

La gran novedad en la lista es Dayro Moreno, goleador de Once Caldas en la Copa Sudamericana.

El listado de los 26 jugadores:

  1. ⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL).
  2. Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX).
  3. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG).
  4. David Ospina – Atlético Nacional (COL).
  5. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR).
  6. Dayro Moreno – Once Caldas DAF.
  7. ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA).
  8. James Rodríguez – Club León (MEX).
  9. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG).
  10. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG).
  11. ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).
  12. Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS).
  13. ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA).
  14. ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP).
  15. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA).
  16. ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG).
  17. ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG).
  18. ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG).
  19. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX).
  20. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER).
  21. ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR).
  22. Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL).
  23. ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).
  24. Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA).
  25. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).
  26. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Cuándo juega la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela

  • Colombia vs. Bolivia
    Día: jueves 4 de septiembre.
    Hora: 6:30 p. m.
  • Venezuela vs. Colombia
    Día: martes 9 de septiembre.
    Hora: 6:30 p.  m.

