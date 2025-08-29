La Selección Colombia se alista para la doble jornada más importante de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que, ante Bolivia y Venezuela, el próximo 4 y 9 de septiembre, respectivamente, buscará el boleto a la Copa del Mundo de 2026, a la cual clasifican 7 selecciones Conmebol.
Con 22 puntos y ubicada en la sexta posición, la ‘Tricolor’ está obligada a sumar una unidad como mínimo para asegurar un puesto así sea en el repechaje de la Copa Mundo, pues la ‘Verde’ y la ‘Vinotinto’ son rivales directos por los últimos cupos.
(Vea también: Sorpresivo mensaje de Jhon Jáder Durán para Mourinho por salida de Fenerbahce: “Poco tiempo”)
Eliminatorias: convocatoria de Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela
Es así que, de cara a los juegos definitivos de Eliminatorias, Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para las fechas 17 y 18 con el grupo base como protagonista, es decir, con James Rodríguez al mando, acompañado de Luis Díaz, Jéfferson Lerma y Camilo Vargas.
La gran novedad en la lista es Dayro Moreno, goleador de Once Caldas en la Copa Sudamericana.
El listado de los 26 jugadores:
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL).
- Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX).
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG).
- David Ospina – Atlético Nacional (COL).
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR).
- Dayro Moreno – Once Caldas DAF.
- Deiver Machado – R.C. Lens (FRA).
- James Rodríguez – Club León (MEX).
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG).
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG).
- Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).
- Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS).
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA).
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP).
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA).
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG).
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG).
- Kevin Castaño – River Plate (ARG).
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX).
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER).
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR).
- Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL).
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).
- Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA).
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!
Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025
Cuándo juega la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela
- Colombia vs. Bolivia
Día: jueves 4 de septiembre.
Hora: 6:30 p. m.
- Venezuela vs. Colombia
Día: martes 9 de septiembre.
Hora: 6:30 p. m.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO